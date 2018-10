Asenjo: «Al míster le veo más fuerte que nunca»

Sergio Asenjo no elude la crítica. «Estamos ante una situación complicada, no podemos engañarnos», apunta el guardameta del Submarino, todavía incrédulo por la mala imagen que dieron los amarillos en el último partido de Liga ante el Espanyol y que dejó contra las cuerdas a su entrenador, Javier Calleja, al que ve «más fuerte que nunca» para intentar «revertir la situación».

«Lo del último partido fue preocupante. La imagen no fue todo lo buena que debe ser en un equipo de este nivel», denuncia Sergio Asenjo, convencido de que la solución a este mal arranque de temporada está en los propios futbolistas. «Tenemos que dar lo mejor de cada uno de nosotros, encontrar el máximo nivel cada uno y luego ponerlo al servicio del equipo. Hay momentos en los que parece que cada uno hace guerras por su cuenta», sostiene el guardameta del Villarreal, al que ni siquiera le consuela mantenerse como uno de los mejores porteros de la máxima categoría a pesar de las últimas derrotas ante el Valladolid —la más inesperada— y el Espanyol: «Aunque a nivel personal me encuentro bien, no puedo estar satisfecho porque de momento no estamos siendo capaces de conseguir los objetivos marcados».

El paréntesis de la Liga vendrá bien para aclarar ideas. «Llega en un momento para replantearnos hacia dónde queremos ir», dice el palentino, mentalizado de que en el reinicio de la competición debe empezar a verse un nuevo Villarreal. «Todos hemos cambiado la actitud en los últimos días, tras lo sucedido en Rusia —empate in extremis ante el Spartak en la Europa League— y Cornellá. Hay que pasar página, limpiar la cabeza y afrontar una nueva Liga de 30 partidos», el primero de ellos ante el Atlético, en 10 días. «Cualquier rival, hoy en día, es bueno para empezar a ganar y demostrar que queremos estar arriba», afirma al ser cuestionado sobre el potencial del primer rival que visitará La Cerámica en un mes clave que «va a marcar el camino», con siete encuentros para renacer en la Liga y dar un paso adelante en la liguilla europea.

EL PROBLEMA DE LAS BAJAS / Recuperar la autoestima y el poder de reacción es otro de los pilares que Asenjo considera necesario para remontar. «El equipo nota demasiado cada gol que recibe», señala el portero, que también espera que la enfermería vaya vaciándose para reforzar un centro del campo en el que «no es normal lo que nos ha pasado», en referencia a las lesiones de Cáseres y Fuego y la continuidad en la situación de Bruno, sin fecha de regreso. «Sin ellos, Trigueros ha tenido que hacer un sobreesfuerzo tras no hacer pretemporada, o que Funes Mori juegue fuera de posición para ayudar», defiende.