Asenjo salva al Villarreal de una derrota

Un punto y gracias. El Villarreal concluye el 2018 con los mismos defectos de la era Calleja y con unos guarismos de descenso. El Huesca tuvo a los amarillos contra las cuerdas, fallando un penalti y jugando contra un rival con 10 jugadores —tras la expulsión de Mario— durante media hora, y acabó rescatando un punto en el último minuto. La imagen sigue siendo la de un equipo que no sabe controlar los partidos y que siempre acaba a remolque del rival. Demasiados errores. Luis García tiene que recomponer con urgencia a un Villarreal débil como equipo, mientras espera refuerzos urgentes en defensa y en el centro del campo. Las vibraciones siguen sin ser buenas. Por suerte, ayer se sumó un punto que visto lo visto en El Alcoraz sabe a gloria. Sergio Asenjo salvó los muebles.

Luis García fue continuista. Un once de la anterior etapa, la misma ubicación de los jugadores y un 4-4-2 en línea, por el que también había apostado Calleja en muchos partidos. Incluso, la intensidad con la que saltó no fue mayor a la de antaño. Ni tan siquiera la precisión en los metros finales, al igual que los errores mortales en el área propia que han condenado jornada tras jornada al Villarreal. Fallos garrafales, como el de Trigueros en el minuto 41 que concluyó en un penalti del talaverano. La primera parte fue un calco hasta en lo bueno, con Chukwueze como gran referente ofensivo. Para lo bueno y para lo malo, el Submarino de Luis García, quien se desesperaba en el banquillo, mantenía la misma faz de la anterior etapa.

Tres cambios respecto al once que derrotó al Spartak en la Europa League con la entrada de Funes Mori por Víctor Ruiz, Trigueros por Fuego y Bacca por Ekambi. Salida fulgurante y explosiva del Huesca, pero aguantando bien los amarillos. El Villarreal se puso en las manos de un joven de 19 años que parece jugar a otra cosa que el resto, a una velocidad diferente y con un descaro impropio de un debutante en Primera. El contragolpe fue su espoleta para intentar buscar el agujero en la zaga de un Huesca que aún no ha ganado en su estadio, pero que apuesta por un fútbol alegre y vistoso, aunque inofensivo. Dos contragolpes bien armados por el Huracán Chukwueze no encontraron, como es habitual, la precisión en el remate y eso que el nigeriano dejó un balón en boca de gol que solo necesitaba un alma caritativa que lo empujara a la red.

Mientras, poco a poco, el Huesca se hacía con el control del centro del campo, una parcela donde el Villarreal sigue flojo y siempre a merced del rival, aunque firme en defensa. Hasta que Trigueros falló clamorosamente en el despeje un balón sin aparente peligro en su área y se obligó a cometer un penalti a Melero. El Huesca agradeció el regalo y se puso por delante al transformar Cucho la pena máxima al filo del descanso. El Villarreal se marchaba a vestuarios con un gol en contra.

A la salida, no mejoró las sensaciones el Villarreal. Lejos de corregir sus problemas, fue cediendo más aún. Y el Huesca se lo creyó y empezó a generar serios problemas ante la debilidad de un rival que se dejaba comer el terreno. El conjunto oscense no solo ponía más intensidad, también más sentido común. Sus cambios de orientación buscando la espalda a los laterales se convertían en acciones de peligro constante. El 2-0 estaba mucho más cerca que el empate, con un Villarreal a remolque. Pero un tiro desde la frontal del área de Trigueros fue rechazado por Jovanovic y Bacca, atento, superó al portero, que no tuvo más remedio que derribarle.

VAR SÍ; VAR NO / La acción era clara, pero el VAR reclamó al árbitro para que revisara la jugada. Tras el suspense, se reafirmó en su decisión inicial y fue el colombiano quien logró el empate al transformar la pena máxima. El Villarreal, casi sin buscarlo ni merecerlo, se metía en el partido. Tres minutos después, un confuso agarrón dentro del área de Mario acababa con otro nuevo penalti y la expulsión del capitán amarillo, que veía la segunda amarilla. Esta vez, ni el VAR ni Medié Jiménez creyeron oportuno revisar la jugada. El Villarreal se quedaba con 10 y un penalti en contra… al borde del precipicio. Y un ángel custodio, llamado Asenjo, le rescató en la caída deteniendo el penalti. Melero, un especialista, dudó y el superportero amarillo adivinó su intención. Esa jugada cambió la suerte del Villarreal y del partido.

EL GOL DE GERARD / A partir de ese momento, los amarillos jugaron con un trébol de cuatro hojas. El Villarreal continuaba sin control, pero supo armar una buena contra ejecutada por Pedraza y Gerard, a quien la fortuna se le estaba resistiendo toda la temporada, mandó el balón a la red en un cóctel de fe y suerte a partes iguales. El Submarino veía como el infortunio contra el que se estrellaba todo el año parecía que se volvía a su favor. El Huesca estrelló un balón en el travesaño desviado por Asenjo, salvador otra vez.

Y Pedraza tuvo el 1-3 en otra nueva contra, plantándose solo ante Jovanovic. El Villarreal aguantó heroicamente en su área el constante bombeo de balones del Huesca hasta el minuto 94, cuando una serie de rebotes acabaron con el 2-2 de Longo. Dos puntos de oro se le escaparon a los amarillos de las manos, aunque por los méritos contraídos el empate sabe a gloria. A Luis García le queda mucho, pero mucho trabajo por delante. Y la secretaría técnica tiene que hacer horas extras para reforzar este equipo.

LUNES

17 DE DICIEMBRE DEL 2018

4