Así es Capoue, nuevo fichaje del Villarreal: músculo, inteligencia táctica, calidad...

Músculo, calidad, sube y baja, o lo que ahora se conoce como box to box, inteligencia táctica, robo, anticipación... así es Étienne Capoue, la nueva incorporación del Villarreal CF. El Submarino oficializó ayer que se refuerza con un jugador de caché para la medular. La entidad amarilla finalmente alcanzó un acuerdo con el Watford FC inglés, recién descendido de la Premier League a la The Championship (Segunda División) por el traspaso del centrocampista francés, internacional absoluto por Francia de 32 años, que llega al Estadio de la Cerámica para reemplazar la baja por lesión del valenciano Vicente Iborra.

El Submarino y el conjunto británico sellaron su acuerdo de traspaso por el centrocampista Étienne Capoue, que vestirá de amarillo lo que resta de temporada y dos campañas más, es decir, formará parte de la nave amarilla hasta junio de 2023. Un fichaje que todavía no tiene fecha de presentación oficial pero que, pese a ello, el galo ya entrenará desde este jueves con sus nuevos compañeros de fatigas en la Ciudad Deportiva de Miralcamp.



UN MOTOR EN LA MEDULAR / Étienne Capoue (11/07/1988, Niort, Francia) es un centrocampista defensivo de gran estatura (1.89m de altura) y con una capacidad innata para recuperar el balón. Gracias a su portentoso físico es un jugador muy poderoso en el juego aéreo, tanto a balón parado defensivo y ofensivo, como en la medular. Otras de sus grandes cualidades son su excelente colocación y su desplazamiento en largo. Pese a tratarse de un futbolista de contención, cuenta con capacidad para sumarse al ataque, lo que los británicos llaman un box to box.



SERÁ INSCRITO EL PRÓXIMO LUNES / Es evidente que el Submarino tiene la necesidad que tiene el equipo amarillo en disponer de un mediocentro de corte defensivo para suplir la baja de larga duración de Viente Iborra, no obstante, el centrocampista francés no podrá estar disponible para Unai Emery para el partido de este sábado contra el Levante en el Estadio de la Cerámica (14.00 horas), debido a que el mercado de fichajes y el plazo de inscripción no se abre hasta el siguiente lunes, día 4 de enero.

En un principio, existían dudas sobre si este fichaje podría inscribirse fuera de plazo debido a la baja de larga duración del mencionado Iborra, lo que permitiría a Capoue podría haber debutado contra el conjunto granota, pero la LaLiga cambió la normativa y, fuera del plazo de mercado de fichajes, no se pueden incorporar jugadores con motivo de una lesión de larga duración, con lo que Unai Emery tendrá que esperar a la jornada 18 para poder contar con el jugador en una convocatoria, para medirse al Celta en Vigo.