Así fueron las actuaciones musicales en la Superbowl

La cantante H.E.R. se ubicó en el centro del campo de juego del Raymond James Stadium e interpretó "America The Beautiful", como parte de los eventos previos a la Superbowl del Fútbol Americano (NFL), que se lleva a cabo en Tampa (Florida).

La cantante de 23 años cautivó a los 22.000 aficionados presentes en las gradas del campo con su interpretación de "America the Beautiful". Vistiendo jeans de mezclilla brillantes y una chaqueta azul claro a juego, la cantante impresionó con una voz estelar y un solo de guitarra bien ejecutado. Incluso algunos aficionados y músicos se conmovieron hasta las lágrimas mientras H.E.R. tocaba notas altas y la guitarra para una versión única de la canción clásica.

Antes de la actuación de H.E.R., el presidente estadounidense, Joe Biden, y la primera dama Jill Biden compartieron un mensaje de apoyo a los trabajadores de primera línea del país, los sanitarios, que han luchado contra la pandemia del coronavirus, 7.500 de los cuales estaban en las gradas por invitación de la NFL. Por su parte, la interpretación del himno nacional correspondió a Jazmine Sullivan y Eric Church.

La poeta afroamericana Amanda Gorman, que destacó en la toma de posesión de Biden por su lectura de su poema 'The Hill We Climb' (La colina que subimos), grabó un vídeo emitido antes de la final con la lectura de otro texto de su creación, 'Coro de los Capitanes'. "Hoy honramos a nuestros tres capitanes, por sus acciones e impacto en tiempos de incertidumbre y necesidad. Ellos han tomado el liderazgo, superando todas las expectativas y problemas, edificando para sus comunidades y vecinos, como líderes, sanitarios y educadores", señala el poema.

En el pre-show de la final, también actuó la cantante Miley Cyrus, que interpretó temas como 'Party in the USA', 'High' y una versión de 'Heart of Glass' de Blondie. Asimismo, dedicó el tema 'The Climb' a todos los trabajadores sanitarios por su labor durante la pandemia.

Miley Cyrus dedicated The Climb to all the healthcare workers and people struggling during this pandemic 🖤 #SuperBowl #TikTokTailgate pic.twitter.com/JWdYLGMZRi — Miley Nation (@MileyNation13) February 7, 2021

Por su parte, la actuación de 'The Weekend' en el descanso de la final de la Super Bowl se convirtió en una gran decepción, con feroces críticas en redes sociales a lo que muchos consideraron un 'show' desapasionado y falto de emoción.

El cantante canadiense abrió el espectáculo del estadio con sus temas 'Starboy' y 'The Hills', para dar paso después a 'Can?t Feel My Face' con una escenografía de luces amarillas que no convenció a los aficionados.

'I Feel It Coming', un dúo con Daft Punk, se convirtió en el siguiente tema. 'Save Your Tears' y la esperada 'Blinding Lights', su canción más conocida, cerraron el concierto.