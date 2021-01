Así queda el 'mapa covid' del deporte base en Castellón

El coronavirus ha paralizado el deporte base en la provincia de Castellón. La resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública anunciada el pasado 5 de enero, que entró en vigor el 7 de enero en toda la Comunitat Valenciana, suspendía la «participación de personas escolarizadas en las etapas educativas de Infantil y Primaria» en las competiciones deportivas hasta el día 31 de enero. Una decisión que ha dejado numerosas dudas entre los clubs provinciales. El covid-19 ha cambiado el panorama deportivo y cada federación autonómica ha tenido que especificar cómo afecta esta nueva medida a sus equipos.



Fútbol

La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) fue la primera en pronunciarse y lo hizo mostrándose contraria a la decisión y alegando que se ha demostrado que el deporte no es un foco de contagio del coronavirus. No obstante, y acatando la nueva resolución, no habrá competiciones hasta el 31 de enero en las categorías de prebenjamín, benjamín y alevín, es decir, afectando a todo el fútbol-8.

«El deporte es sinónimo de salud, por lo que desde la FFCV, siendo conscientes de la actual situación epidemiológica, se entiende que los niños de la Comunitat Valenciana no pueden ser castigados como si fueran los responsables. Estas últimas semanas ha subido la incidencia del virus coincidiendo con el parón navideño, lo que demuestra que nada tiene que ver jugar a fútbol con el aumento de contagios. Esa misma incidencia se mantuvo baja mientras sí que se disputaron las competiciones», comunican desde la federación.



Fútbol sala

Basándose en que las nuevas restricciones en el deporte base afectan a «las personas escolarizadas en las etapas educativas de Infantil y Primaria» en cualquier tipo de competición federada, desde la FFCV --también responsable de este deporte-- han especificado que esta medida se traduce en la suspensión de las competiciones de prebenjamín, benjamín y alevín en todo el territorio autonómico. La Generalitat valenciana, sin embargo, sí que permite los entrenamientos en este periodo, salvo que exista algún cierre municipal de recintos deportivos que lo impida.



Baloncesto

Clubs provinciales como el TAU Castelló han acatado la nueva resolución de la Generalitat y, de forma conjunta con la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana (FBCV), ha suspendido temporalmente las ligas con deportistas de 3 a 12 años, es decir, hasta la categoría alevín incluida. Por el momento, desde la entidad mantienen los entrenamientos para todos los equipos del club aunque están a la espera de que les comuniquen nuevas medidas.

Balonmano

La Federación de Balonmano de la Comunitat Valenciana (FBMCV) ha optado por aplazar las competiciones en categoría benjamín y alevín hasta nuevo aviso, al tiempo que ha especificado que los deportistas en edad alevín «no podrán competir en categoría de edad superior». En principio, para el resto de competiciones, tanto Juegos Deportivos como deporte federado, mantienen la competición con normalidad a expensas de que en fechas próximas haya una nueva resolución.



Voleibol

En el caso del voleibol, con tres equipos en Castelló (CV Mediterráneo, CV L’Illa-Grau y Club Volei Grau), la junta directiva de la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana (FVBCV) ha optado por aplazar la totalidad las competiciones autonómicas de voleibol y voley playa hasta el 31 de enero, fecha en la que finaliza la vigencia de las nuevas medidas establecidas por el Consell. La FVBCV está a la espera de comunicar a los clubs autonómicos cómo reestructurarán las jornadas de los calendarios de cada una de las ligas que se estaban disputando desde el mes de octubre.





Atletismo

El atletismo valenciano paraliza las competiciones de todo tipo en las que participan niños escolarizados en las etapas educativas de Infantil y Primaria, es decir, benjamín sub-10 (2012-13) y alevín sub-12 (2010-11). También suspende la competición para los atletas nacidos en el año 2009 (infantil sub-14), si bien los nacidos en el 2008 sí podrán hacerlo «siempre que no estén escolarizados en la etapa de educación Primaria». En esta misma categoría sub-14, mantienen los controles provinciales, pero suspenden temporalmente los campeonatos provinciales y las pruebas de carácter autonómico, según apuntan desde la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana (FACV).