Así será el March Madness, la locura del baloncesto americano

Este año la NCAA sí que celebrará la tradicional 'Locura de Marzo' (March Madness) a pesar de los efectos de la pandemia. El evento se comenzó a vivir esta semana en el baloncesto universitario al conocerse el calendario oficial de los 68 equipos que lucharan por el título nacional, con los equipos de Gonzaga, Baylor, Illinois y Michigan como cabezas de serie. Un año después de que se cancelara el torneo por primera vez en la historia, se revelaron los cuadros que terminarán con la Final Four de Indianápolis en un torneo insólito en los últimos 26 años.

En esta edición, y por primera vez desde 1995, el torneo echará en falta a dos de los equipos más clásicos del baloncesto universitario como son Duke y Kentucky. Los primeros ponen fin a una racha de 24 apariciones consecutivas y los 'Wildcats' de Kentucky se quedan fuera del torneo por primera vez desde que John Calipari tomara las riendas del equipo en 2009.

La División I del baloncesto de la NCAA está compuesta por 350 universidades de todo el país divididas en 32 conferencias o ligas regionales. Además, también hay siete equipos que suben desde la División II. Por lo tanto, los 68 equipos elegidos para March Madness se conforman por los 31 equipos campeones de los torneos (la Ivy League decidió no jugar la temporada) de conferencia y los 37 mejores equipos no campeones.

Los 'Bulldogs' de Gonzaga llegan invictos al torneo y como campeones de la Conferencia de la Costa Oeste, además de salir también elegidos como el número 1 del torneo en las apuestas. Jugarán contra el ganador del enfrentamiento de "First Four" entre Norfolk State y Appalachian State, que buscan una de las cuatro últimas plazas del cuadro principal que faltan por rellenar. Aunque los Bulldogs han recibido algunas críticas por su defensa y problemas de faltas, han mostrado que son intocables cuando alcanzan su mejor nivel ofensivo, con Kisper como líder de anotación (19,2 puntos/partido).

Illinois Fighting Illini encabeza la división Regional Medioeste y cuenta con uno de los dúos más temidos del baloncesto universitario, el base Ayo Dosunmu y el pívot Koki Cockburn, que les han permitido conseguir una marca de 12-1. Si su defensa trabaja bien en la zona del perímetro, Illinois tiene las armas para luchar por estar, no sólo en la Final Four, sino también luchar por el título.

Otros candidatos como los 'Bears' de Baylor, con los mejores tiradores desde fuera del perímetro y una gran defensa, encabezan la región Sur y, son favoritos a alcanzar la final a cuatro si no se encuentran antes con un rival que les limite la baza de los triples. Los 'Wolverines' de Michigan también llegan como número uno en la región Este, donde si avanzan podrían encontrarse con las Hoyas de Georgetown, que dirige el legendario expívot Patrick Ewing, quien antes de llegar a la NBA les dio un título nacional para luego ser elegido número uno por los New York Knicks.

