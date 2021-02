Así trabajó Javi Moyano en solitario para llegar al Castellón en forma

Con 34 años y un amplio bagaje en el fútbol profesional, a Javi Moyano le tocó vivir una situación desconocida: se quedó sin equipo. En septiembre jugó su último partido en Primera con el Valladolid y en enero el primero en Segunda con el Castellón. Entre un momento y otro cumplió un exhaustivo plan de entrenamiento personalizado para llegar en forma a su nuevo club, en este caso, el Castellón.



«Tenía que estar preparado», resume el nuevo lateral derecho del conjunto orellut. Apelando a la profesionalidad que ha caracterizado su carrera, con más de 500 partidos a cuestas, Moyano buscó «dos personas de confianza». El objetivo era «trabajar como en los entrenamientos profesionales», con dos obsesiones: «No ganar grasa y no perder músculo».



Para ello, Moyano se organizó una rutina. Lo más importante es no perder el hábito. De Valladolid volvió a Jaén, su localidad natal, y allí, en el gimnasio Sano Jaén, se machacó con su preparador de fuerza y musculación, Carlos, cada día. Estas sesiones las alternó con el trabajo de campo. Agradece al club Torredonjimeno que le cediera las instalaciones, con césped natural, para completar el plan con los entrenamientos que dictaba el segundo de los preparadores físicos, José Luis, con experiencia en varios equipos. Así, semana tras semana, con y sin balón, como si tuviera que jugar el domingo, aunque no tuviera partido el domingo.



sorpresa // ¿El resultado? Al llegar a Castelló, efectivamente, estaba preparado. «Admito que me he sorprendido a mí mismo por cómo me he encontrado», apunta. También sorprendió al entrenador, Juan Carlos Garrido, que destacó su nivel físico en una rueda de prensa y lo hizo debutar en Almería. Moyano, que se incorporó al Castellón para aportar solvencia y experiencia en el lateral derecho, asegurar estar «cada día mejor en cada entrenamiento», y traza un paralelismo entre su situación personal y la del equipo. «Estamos en crecimiento y con un margen de mejora muy amplio. Cuando se cambia un entrenador hay que estudiar un libro nuevo, y al equipo lo veo compitiendo cada vez mejor», dice.

La próxima cita es el domingo ante el Mirandés, en busca de tres puntos para salir del descenso. «Soy de ir día a día y no miro más allá del siguiente entrenamiento, pero estamos mentalizados para todo lo que nos espera».