Así está viviendo Castelló el partido del posible ascenso del Castellón

¿Cómo estaría esta noche Castalia si el mundo no se hubiera visto azotado por la pandemia del coronavirus? Lleno hasta los topes y con el ambientazo de las mejores noches. A causa del coronavirus la siempre fiel afición albinegra no se ha podido desplazar a Málaga para arropar a su equipo en el partido ante el Cornellà en La Rosaleda, pero la capital de la Plana no vive precisamente ajena al choque.

La práctica totalidad de los seguidores ‘orelluts’ se han reunido respetando las medidas de seguridad decretadas por las autoridades sanitarias y está siguiendo por la pequeña pantalla las evoluciones de su equipo. También, atendiendo a las estadísticas, sois muchos los que estáis pendientes de la web y redes sociales de Mediterráneo, así como de la retransmisión de Medi TV (vídeo inferior), de lo que estamos desde aquí muy agradecidos.

Recordar por último que el área de Seguridad Publica y Emergencias del Ayuntamiento de Castelló ha preparado un dispositivo especial de seguridad para evitar que se puedan producir aglomeraciones en los alrededores del estado Castalia ante un posible ascenso este domingo del CD Castellón a Segunda División A. El dispositivo velará para que no se produzcan situaciones que puedan implicar un riesgo de contagio o propagación de la covid-19. Para conocer todos los detalles al respecto puedes pinchar aquí.