ATP, WTA, ITF Y Grand Slams donarán 6 millones de dólares para los tenistas más necesitados

La Federación Internacional de Tenis (ITF), la ATP, la WTA y la organización de los cuatro torneos del Grand Slam han confirmado la creación de un programa de ayuda para los jugadores afectados por el impacto de la covid-19, basado en un fondo económico de 6 millones de dólares.

A través de un comunicado, las instituciones remarcaron que su unión es "una demostración de apoyo a los jugadores" en un momento en el que afrontan "desafíos sin precedentes". El tenis profesional está suspendido por el momento hasta el 13 de julio, debido al impacto de la pandemia. Privados de las competiciones desde principios de marzo, y sin legibilidad para el resto, los jugadores no han recibido ningún ingreso durante ese tiempo.

Both the ATP and Tennis TV have deleted their Roland-Garros breaking news from earlier. pic.twitter.com/Zwz8VKEWUg