La ausencia de Márquez desconcierta a sus herederos

“¿Márquez? No sé qué decir, la verdad, pero, en Jerez, protagonizó una carrera, una remontada, que nos humilló a todos. No sé si hubiese podido ganar todas las carreras este año, quien sabe pero, desde luego, su ausencia abre totalmente el campeonato”. Pocos pilotos son tan sinceros y abiertos como el italiano Danilo Petrucci, que, el próximo año, cambiará su Ducati por una KTM, que ya ha ganado dos de las cinco carreras de este año.

La sensación de que nadie quiere ganar o adquirir ventaja en este Mundial es tan evidente que hasta el propio Márquez lo comentó en su brillante y clarificadora intervención, el pasado domingo, en DAZN. “Sí, da la sensación de que nadie quiere asumir el liderato o conseguir suficiente ventaja como para convertirse en favorito. Empezó ganando Fabio (Quartararo), pero ahí está, como siempre, ‘Dovi’ (Andrea Dovizioso), segundo con su manera de correr tan regular. No sé, la KTM ya ha ganado, la Suzuki ganará. Está realmente reñido, sí. Espero poder llegar a correr las últimas carreras”.

Demasiados aspirantes

Hay siete pilotos (Quartararo, Dovizioso, Jack Miller, Brad Binder, Maverick Viñales, Takaaki Nakagami y Valentino Rossi) metidos en 25 puntos, que es una victoria. Bueno y Joan Mir y Miguel Oliveira, 2 26 y 27 punto, que es poco, nada. Los pilotos se muestran tremendamente despistados, incluso aquellos, como el ‘Diablo’, que empezaron arrasando. “Yo, desde luego, veo imposible plantearme pelear por el título si sigo con esta desconfianza y problemas con la Yamaha. O Yamaha nos echa una mano o no se puede pensar en el título”, señala Quartararo. “Estamos en la lucha, sí, pero he perdido la confianza y no solo en los frenos, no, que tenía en Jerez, donde todo lo tenía bajo control”.

Es evidente, cristalino, que todos ellos saben que el regreso de Márquez les complicaría las cosas, de ahí que, sin verbalizarlo porque ninguno de ellos quiere reconocer publicamente que el dominio del muchacho de Cervera (Lleida) les ha impedido, a lo largo de los últimos años, ganar carreras y, por descontado, aspirar al título, saben que es ahora o nunca. Sin MM93 en la pista este será, sin duda, uno de los títulos más fáciles de ganar de la última década y, como dijo el propio Marc, con tanto valor como los seis suyos.

Fabio Quartararo (Yamaha) muestra su perplejidad ante la situación. / MOTOGP. COM / DIEGO SPERANI

“El nivel de motos se ha elevado de una manera impresionante. La Suzuki ya estaba ahí, ya ganaba; ahora, ya gana la KTM ¡y de qué manera! e, incluso, Aprilia ha hecho una gran moto. Suerte que no está Marc (Márquez) porque, de lo contrario, a la pelea de Yamaha, Suzuki, KTM y Ducati se añadiría Honda. Está todo tan, tan, igualado que cualquier detalle, especialmente, el rendimiento de los neumáticos, marca la diferencia en cada carrera”, señala el ‘Doctor’, que no renuncia a aprovechar este lío para intentar ganar ¡por fin! su décimo y ansiado título.

Rossi cree que muchas de las cosas que pasan en este raro Mundial no tienen explicación, aunque Andrea Dovizioso culpa a los nuevos neumáticos Michelin de todo. “Nadie sabe”, insiste ‘Vale’, “por qué hoy eres rápido en esta pista y, en la siguiente carrera, no eres veloz. Todos los favoritos hemos fallado, al menos, en una carrera. No es normal. No sé si Fabio (Quartararo) siente la presión; yo, la verdad, creo que no, creo que está sufriendo los problemas técnicos que Yamaha intenta solucionar. ¿Yo?, estoy cerca y con ilusión, pero espero que, en los circuitos que vienen ahora, la Yamaha vaya mejor que hasta ahora”.

Viñales, desconcertante

“Lo dije antes de que empezase el Mundial”, comenta Viñales, “cada mañana cuando me levanto me veo campeón, pero el paso de las carreras ¡y ya hemos tirado tres grandes premios a la basura! (los tres últimos: Brno y dos en el Red Bull Ring) me hacen temer lo peor, que no lleguemos a tiempo. Por supuesto que estamos ahí, como todos, pero se nos acumulan los problemas sin demasiadas explicaciones”.

“Nadie, ni siquiera Michelin, que es quien más claro debería tenerlo pues los neumáticos son vitales, decisivos, en las carreras, tiene la situación bajo control”, explica el cerebral Dovizioso. “Dijimos en los test invernales que las nuevas gomas eran muy raras y, ahora, todo el mundo coincide en que son indescifrables. Nadie las entiende y, además, ni siquiera son iguales unas y otras. Sé que Michelin está trabajando en el asunto, pero…mientras tanto eres capaz de ser veloz en un circuito y, en el siguiente, estas atrás sin explicación alguna. Cuando vives en esa inestabilidad no puedes hacer planes. Sí, estoy delante, a tres puntos del líder, pero, insisto, nadie puede decir que lo tiene todo bajo control”.

'Dovi' elogia a Márquez

‘Dovi’, que tras tres subcampeonatos del mundo detrás de Marc Márquez y después de haberle dicho a Ducati que se busque otro piloto para el 2021, ha llegado a reconocer en el diario ‘La Repubblica’ que “puedo ganar este título y, al día siguiente, estar en el paro”. Sobre la ausencia de su amigo Marc, el piloto de Forli (Italia) asegura que “para mí no cambia nada que esté o no esté Marc aunque, evidentemente, si estuviese entre nosotros sería el primer candidato a ganar cada carrera, no porque lo crea yo sino porque lo ha demostrado a lo largo de todos estos años”.

En efecto, desde su aparición en el 2013, cuando ganó el título, convirtiéndose en el debutante más joven de la historia en hacerlo tras romper todos los récords de precocidad de Kenny Roberts y Freddie Spencer en la categoría reina, el piloto de Cervera (Lleida) ha dominado MotoGP, sucumbiendo solo ante el mallorquín Jorge Lorenzo (Yamaha), en el 2015, cuando perdió el título por solo 5 puntos: 330 a 325.