Bale y Dembélé, dos cracks con un futuro incierto en el Madrid y Barça

Nada resulta fácil en el camino de Ousmane Dembélé, un talento «increíble», como se encarga de repetir Ernesto Valverde, ni tampoco en el de Gareth Bale, la joya de cristal del Madrid. Sus multimillonarios fichajes (105 millones de euros fijos más otros 40 en variables costó el francés, frente a los 100 kilos que desembolsó Florentino Pérez por el galés) les pone bajo la lupa de los aficionados en cada partido.

Ambos son ahora foco de atención por más motivos, con el clásico del Camp Nou a la vuelta de la esquina (domingo 28 de octubre a las 16.15 horas). En el caso de Bale, con la directiva blanca molesta por su viaje para concentrarse con Gales en lugar de quedarse en Madrid y recuperarse de sus molestias físicas (regresa hoy a la capital de España y no jugará mañana contra Irlanda).

Florentino parece dispuesto a vender el próximo verano a un futbolista llamado a asumir la condición de megaestrella del Madrid tras la salida de Cristiano Ronaldo, con el Manchester United esperando el sí del galés y el Chelsea como otra opción en caso de trueque con Hazard (la tercera vía sería el regreso al Tottenham, con Pochettino y Harry Kane en la mesa de negociación).

PRIMER INTENTO // Zidane quiso traspasar a Bale meses atrás y el jugador llegó a pedir su salida tras la final de la Champions, pues no estaba satisfecho con su papel en el equipo. Sin embargo, el presidente no atendió los planes del técnico y puso en el mercado a CR7, decisión que influyó en el adiós de Zizou. Ahora, cuando la directiva ha tomado la decisión de vender a Bale, es el propio jugador el que, según aseguran en Inglaterra, no lo pondrá fácil y piensa resistir todos los intentos del Madrid de convencerle para regresar a la Premier.

En el caso de Dembélé, parece mentira que su potencial ­–jugador ambidiestro, no se sabe nunca si es diestro o zurdo, regate eléctrico, aceleración fulgurante– no le permita instalarse con firmeza en el once inicial del Barça. O de la selección francesa. Ni siquiera un excelente inicio goleador (suma cinco tantos en los 10 primeros partidos de su segundo curso) le libra de la sospecha. De nuevo, anda en otra encrucijada. Cuando no son las lesiones son los ajustes tácticos. No logra traducir, o al menos eso le reprocha Didier Deschamps, tanto talento en algo realmente productivo. «Hizo algunas cosas interesantes, pero otras no tanto, sobre todo en la pérdida de balones», dijo el seleccionador francés tras el empate contra Islandia (2-2), con Dembélé por la izquierda completando el ataque con Griezmann y Giroud.

En el Barça la aparición de Arthur en el 4-3-3 desplazó a Coutinho a la que había sido casa de Ousmane los ocho primeros partidos. «Debe ganar en regularidad y tomar consciencia de las exigencias del fútbol de alto nivel», avisa Deschamps para que Dembélé vuelva a ser titular.