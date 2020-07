"Bale no se va a ninguna parte"

"Gareth Bale está muy bien, le quedan dos años de contrato. Él es muy feliz viviendo en Madrid y no se va a marchar a ningún lado". Así lo asegura Jonathan Barnett, agente del jugador. Aunque no cuenta para Zinedine Zidane, el delantero galés no tiene intención de moverse del club blanco.

"Zidane no quiere jugar con él. Bale es tan bueno como el resto de sus compañeros, pero es una decisión de Zidane. No hay odio y Bale y no intenta sobrevivir a Zidane. Él está entrenando bien cada día, pero Zidane, que ha tenido éxito, no lo pone", señala el representante de Bale.

SUELO PROHIBITIVO

Más allá del traspaso, el sueldo del galés (17 millones) es un serio osbtáculo para que Florentino Pérez pueda desprenderse de él. "Claro que ha habido interés de algunos equipos, pero no hay muchos equipos que se puedan permitir su fichaje", reconoce Barnett, que cierra la puerta a una cesión como la de Coutinho al Bayern de Múnich: "Bale es uno de los mejores jugadores del mundo y los mejores jugadores no salen cedidos", ha rubricado.