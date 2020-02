El Barça aplasta a la Real y se lleva la Supercopa femenina (1-10)

No hubo partido. Ni tan siquiera final. No se habían jugado ni 10 minutos y el Barça dominaba con claridad sobre la Real Sociedad gracias a los tantos de Marta Torrejón (m. 5) y Alexia Putellas (m. 7). A partir de ahí, el pulso por la Supercopa de España se convirtió en un inacabable monólogo azulgrana dejando ya al término de los primeros 45 minutos un impactante marcador en Salamanca: 0-6. Acabado el encuentro, más duro fue aún para el conjunto donostiarra (1-10). Y el primer título de la temporada para las azulgranas. No ganaba un trofeo el Barcelona desde la Copa de la Reina (2018) cuando se impuso al Atlético (1-0). En El Helmántico aplastó a la Real.

Tuvo de todo la final. Empezó el partido con las 22 futbolistas inmóviles. Era un contundente gesto de protesta para reinvidicar sus derechos con la firma de un convenio colectivo que todavía no se ha resuelto. Incluso, antes de recibir el Barcelona el trofeo de la Supercopa hubo una sonora pitada del público de Salamanca a Luis Rubiales, el presidente de la federación española de futbol, uno de los protagonistas que no ha podido concretar ese acuerdo tan necesario para el fútbol femenino.

El partido se detuvo los primeros 30 segundos con las jugadoras de ambos equipos de brazos cruzados en protesta por la falta de acuerdo para la firma del convenio. Cuando Marta Huerta de Aza, la colegiada, dio el pitido inicial, nadie se movió. Luego, empezó la fiesta de goles del equipo azulgrana.

Se le queda pequeña la Liga al Barça. Y se le quedó pequeña la Supercopa de España. Al equipo de Lluís Cortés, que se tomó la final tan en serio que podría haber recogido ya el trofeo en el descanso, le aguardan desafíos serios en Europa con la Liga de Campeones en el horizonte.

La fiesta de Marta y Alexia

La Real pagó tan enorme festival de juego y de goles del Barça, incapaz de hallar respuestas ante ese rival. Entre Marta Torrejón (m. 5 y m. 33) y Alexia Putellas (m. 7 y m. 44) sumaron cuatro de los seis goles de la primera mitad. Solo Oshoala (m. 35) y Caroline Graham (m. 37) osaron colarse en la fiesta que organizaron Marta y Alexia.

Pero no tenían bastante con el 0-6 del descanso. No se detuvieron en la segunda mitad. Y mucho menos Marta Torrejón, que aún tuvo tiempo para firmar dos goles más, mientras Oshoala rubricaba el 0-7 (m. 51), señal de que las azulgranas estaban deseosas de ampliar su ventaja. Luego llegó Marta (0-8, m. 56). Ni una hora de final se llevaba y el marcador era escandaloso. En El Helmántico salmantino, y ante 9.217 espectadores, se estaba viviendo una final única para el Barça.

Única para las azulgranas, pero tremendamente dolorosa para la Real, que no hallaba consuelo alguno. Ni siquiera en ese gol de Manu (1-8, m. 63) antes de que Candela Andújar quisiera participar de una goleada histórica con el 1-9 (m. 75). Aún faltaba, sin embargo, que Marta Torrejón completara una mañana de ensueño con su cuarto tanto, un póker. El décimo para el Barça (m. 78). Recoger y besar la Supercopa de España fue, en realidad, un acto protocolario para el conjunto de Lluís Cortés.

Hay finales que no se olvidan. Ni para el Barça, que recoge el primer título de la temporada, con la Liga encarrilada como tiene ya, ni tampoco para la Real Sociedad, que ni opción alguna de competir le dieron.

La ficha del Real Sociedad - Barcelona (1-10)

Real Societad: Quiñones, Iraia, Tejada, Etxezarreta, Nahikari (Manu, m. 60), Itxaso (Maddi, m. 45), Cardona, Leire Baños (Olaizola, m. 64), Bárbara Latorre (Eizagirre, m. 23), Lucía, Nuria Mendoza.

Barça: Paños, María León, Marta Torrejón, Mariona (Aitana, m. 57), Alexia, Patri (Losada, m. 57), Leila (Crnogorevi, m. 27), Graham (Candela, m. 57), A. Pereira, Oshoala, Martens.

Goles: 0-1, Marta Torrejón (m. 5); 0-2, Alexia (m. 7); 0-3, Marta Torrejón (m. 33); 0-4, Oshoala (m. 35); 0-5, Graham (m. 37); 0-6, Alexia (m. 44); 0-7, Oshoala (m. 51); 0-8, Torrejón (m. 56); 1-8, Manu (m. 63); 1-9, Candela (m. 75); 1-10, Marta Torrejón (m. 78).

Árbitra: Marta Huerta.

Tarjetas amarillas: Lucía (m. 80)

Estadio: El Helmántico de Salamanca.

Asistencia: 9.217 espectadores