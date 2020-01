El Barça busca técnico y sustituto para Súarez

Josep Maria Bartomeu anda desesperado buscando un entrenador para los próximos seis meses. El presidente ya da por liquidada la etapa de Ernesto Valverde, a quien la derrota en la Supercopa le va a costar más caro que la dramática eliminación en Anfield. No aguanta más Bartomeu a Valverde, sin importarle siquiera que le haya debilitado y erosionado su figura en las últimas horas con el club descolgando teléfonos en busca de alguien que quisiera entrar en el despacho del Txingurri (el mejor posicionado ahora parece Pochettino).

Ni Xavi, el jugador con más partidos en la historia del Barça, ni Koeman, el héroe de Wembley que dio la primera Copa de Europa al club en 1992, han aceptado la oferta azulgrana. El primero ha dicho que no es el momento, justo ahora en plena temporada, con el equipo de Valverde líder de la Liga y él aspirando a ganar el próximo viernes la Copa de Qatar, de regresar al Camp Nou. Eric Abidal, secretario técnico del club azulgrana, y Òscar Grau, CEO de la entidad, se vuelven con las manos vacías de Doha porque Xavi pide tiempo. Según fuentes del club, ha transmitido sus ganas de sentarse en el banquillo azulgrana, pero considera que ahora no toca. En junio, ya se verá. Mientras el holandés no podía aceptar la oferta porque tiene por delante el reto de la Eurocopa con la selección oranje.

Y mientras Bartomeu busca entrenador, le llueven los mensajes en contra de su gestión. «Me sabe mal por Ernesto, no merece esto», señaló Pep Guardiola. «Ha ganado muchos títulos y puede ganar más, es uno de los mejores entrenadores», afirmó Luis Enrique, sorprendido por la intención de despedir a Valverde.

Pero los problemas no solo están en el banquillo. El Barça también busca delantero. La lesión de Luis Suárez no serán seis semanas de baja, sino ¡cuatro meses! La larga ausencia obligará al club a fichar un goleador que pueda aportar los tantos que anotaba el uruguayo, a no ser que el cuerpo técnico del club, sea quien sea, considere que la actual nómina de atacantes es suficiente. Más de 20 partidos se perderá entre la Liga, las próximas eliminatorias de Copa y el retorno a la Champions. Y todo por la nueva artroscopia realizada ayer para «resolver una lesión en el menisco externo» de la rodilla derecha.