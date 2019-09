El Barça femenino se monta una fiesta para golear al Tacón

Para empezar, una fiesta. Una fiesta de fútbol. Y de goles. Y récord de espectadores: 5.413 aficionados. Una exhibición del Barça para comenzar la Liga femenina ante el Tacón, que pronto será oficialmente el Madrid, dejando una inolvidable postal en la soleada tarde que se vivió en el nuevo estadi Johan Cruyff. Una tarde para el recuerdo y no únicamente por el 9-1 sino porque permitió disfrutar de un fútbol espectacular de las azulgranas.

Cuando quiso darse cuenta el futuro equipo madridista, visten ya de blanco, habían encajado un contundente 4-0 en apenas 42 minutos. Aún tuvieron un golpe de fortuna porque la goleada podría haber sido mucho mayor si Oshoala no se hubiera enredado en el remate final o el palo no se hubiera colocado en su camino. Sí, mayor aún que esos nueve goles que recibieron. Todavía así Yohana, la portera del equipo madrileño, fue la mejor.

Fue un clásico desigual porque era el duelo entre uno de los candidatos al título (ya lidera el Barça la Liga con esa monumental goleada tras el ajustado triunfo del Atlético en Huelva por 0-1) y un recién ascendido como es el Tacón por mucho que pronto se convierta en el Madrid femenino después de que pagara este verano 400.000 euros por quedarse con esa plaza en la élite.

En realidad, no hubo partido. Fue una fiesta porque el Barça, con dos de sus grandes fichajes veraniegos en el banquillo (Jenni Hermoso y Andrea Falcón), completó una soberbia primera mitad. No solo por los cuatro goles sino porque interpretó el encuentro como demandaba la tarde. Sin un gramo de relajación, haciendo sentir a la gente que se acercó a tan coqueto mini templo que mereció la pena el esfuerzo. Con el partido ya empezado había aún cola de público aguardando a recoger su entrada, conscientes de que no podían perderse lo que vendría después.

La ficha del Barça - CD Tacon (9-1)

Barcelona: Sandra Paños (7), Marta (6), Pereira (6), Mapi León (6), Leila (6), Aitana (8), Patri (7), Alexia (8), Graham (8), Oshoala (6), Mariona (9).

Cambios: Jenni Hermoso (9) por Oshoala (m. 53 ); Andrea Falcón (5) por Leila (m. 53); Hamraoui (6) por Alexia (66); Melani (s.c.) por Graham (m. 73)

Entrenador: Lluís Cortés (8)

CD Tacón: Yohana Gómez (4), Samara (3), Lucia (4), Esther Martín (3), Sophie Kaci (5), Malena Ortiz (4), Chioma (4), Jessica (6), Sofia Jakobsson (5), Kosovare Asllani (4), Ainoa Franco (4 ).

Cambios: Gema Prieto (4) por Ibogagu Chioma (m. 46); Mariana Martín (4) por Lucía Suárez (m 68); Lorena Navarro (s.c.) por Jessica (m. 78); Patri Carballo (s.c.) por Samara (m. 78).

Entrenador: David Aznar (4)

Goles: 1-0, Alexia Putellas (m. 8) tras asistencia de Mariona; 2-0, Aitana (m. 28) aprovechando un excelente pase en largo; 3-0, Lucía Suárez, en propia puerta (m. 36) tras un centro desde la derecha de Graham; 4-0, Mariona (m. 42) tras una gran jugada individual de Graha; 4-1, Jessica Martínez firma un gran cabezazo (m. 54); 5-1, Aitana (m. 60) tuvo toda la calma del mundo para definir tras regatear a la portera; 6-1, Graham (m. 71) rubrica la gran jugada de Mariona; 7-1, Jenni Hermoso (m. 72) define a la segunda ocasión en una misma jugada; 8-1, Jenni Hermoso (m. 75) aprovecha un excelente pase de Aitana; 9-1, Jenni (m. 90) con un gran gol.

Árbitra: Paola Cebollada (5), aragonesa

Tarjetas amarilllas: Esther Martín (m. 19); Leila (m. 45); Alexia (m. 62).

Estadio: Johan Cruyff

Espectadores: 5.413 espectadores