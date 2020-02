El Barça lanzará una criptomoneda para interactuar con sus aficionados

El Fútbol Club Barcelona lanzará una criptomoneda con tecnología 'blockchain' para interactuar con sus aficionados, a través de una alianza con la empresa Chiliz, creadora de 'Socios.com', una aplicación en la que los seguidores que consigan unas divisas digitales pueden participar en votaciones.

Esta tecnología, que permite a los clubs plantearles votaciones y retos a aquellos aficionados que hayan obtenido unos activos digitales únicos de cada club, ya es utilizada por clubes como el Atlético, la Juventus italiana, el París Saint-Germain francés o la Roma, que tienen sus activos digitales 'fan tokens' personalizados, como los tendrá el Barça.

A partir de este acuerdo, esta empresa tecnológica con sede en Malta podrá poner en marcha una emisión de 'Barça fan tokens', que los aficionados podrán comprar o capturar en determinados lugares utilizando su teléfono inteligente y una aplicación de realidad aumentada.

At Barça, fans are at the center of everything we do. That is why, together with @socios, our new global partner, we are bringing you the official FC Barcelona Fan Tokens.



Vote in polls, earn rewards, and get closer to your favourite club!



