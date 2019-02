El Barça retira las distinciones otorgadas a Franco

La junta directiva del FC Barcelona ha acordado "dejar sin efecto" las distinciones honoríficas que el club azulgrana otorgó al dictador Francisco Franco en los años 1971 y 1974. La decisión, que ha sido anunciada por el portavoz de la junta, Josep Vives, deberá ser ratificada por los socios en la próxima asamblea de compromisarios.

Según explicó Vives tras la reunción ordinaria de la directiva azulgrana, el acuerdo responde al compromiso adquirido por la junta de revisar "desde un punto de vista histórico y documental" las relaciones de la entidad con el régimen franquista.

En el año 1971, la directiva del Barça, presidida por Agustí Montal, concedió a Franco la medalla de oro commemorativa de la inauguración del Palau Blaugrana, y tres años después le otorgó al dictador la medalla de oro commemorativa de las bodas de platino del club, "obligada per la norma no escrita que implicaba que las distinciones de nueva creación sempre se tenían que otorgar per primera vez a Francisco Franco".

En este último caso, el FC Barcelona havia concedido per primera vez la medalla de oro del club, de nueva creación, a la Penya Blaugrana de Manresa, como organizadora del primer encuentro de peñas barcelonistas en Montserrat. A requerimiento de les autoritades de la época, la entidad azulgrana tuvo que crear una nueva medalla que se entregó a Franco una semana después de los actos de Manresa.