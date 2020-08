Barça-Wolfsburgo: choque de talento en la semifinal de la Champions

Fue la primera semifinal en conocerse. Y apunta a ser la de mayores goles del torneo. Wolfsburgo y Barcelona (martes, 20.00h GOL) se ven las caras en un encuentro en el que el fútbol de ataque y el desequilibrio van a ser los grandes protagonistas.

Ambos equipos preferimos actuar que reaccionar, sintetizaba con claridad el técnico del Wolfsburgo, Stepahn Lerch. Y es que, jugar lejos de su propia portería y celebrar tantos es el sello de identidad de ambos conjuntos, aunque las de Lluís Cortés lleguen de una escasa victoria por la mínima ante el Atlético.

Será un partido muy diferente al de cuartos porque tendremos que vigilar más las transiciones pero tenemos que ser valientes y aplicar nuestro fútbol, siempre con respeto y sabiendo que ellas son capaces de hacer muchas cosas bien, reflexionaba Lluís Cortés en la previa del encuentro.

Esperan un rival duro porque saben que enfrente tendrán a uno de los grandes favoritos para alzar el título al cielo de San Sebastián. Pero no le tienen miedo a nadie. Ya no. Hace unos años el Wolfsburgo estaba a años luz de nuestro equipo pero ahora estamos entre las mejores de Europa y nos creemos capaces de competir en cualquier escenario, recordaba el técnico catalán explicando que mucho han cambiado las tornas desde que en 2014 las alemanas eliminaran al conjunto catalán en los cuartos de final de la Liga de Campeones con un global de 0 a 5.

El Wolfsburgo atropelló a las de Xavi Llorens tanto en fútbol como en físico. Pero les hizo un favor. Porque aquel tropiezo llevó al club a dar el paso definitivo hacia la profesionalización del conjunto femenino. Punto y aparte en una historia que todavía está por construir.

🍿 Your #UWCL semi-finalists! 🍿



🆚 @VfLWob_Frauen vs @FCBfemeni

📅 Tuesday 25 August

⏱ 20:00 CET

📍 San Sebastian



🆚 @PSG_Feminines vs @OLfeminin

📅 Wednesday 26 August

⏱ 20:00 CET

📍 Bilbao pic.twitter.com/jqXJzzFsdu