El Barcelona renuncia al liderato frente a un Valencia con urgencias

El Barça dejó el liderato en Mestalla, la señal más reveladora de que el equipo ha perdido gas, por mucho que puntuar en el campo del Valencia suela ser positivo. Lo podría ser en otras circunstancias, ante un rival enrachado o a consecuencia de un accidente, y no fue ninguno de los dos casos. Ante un Valencia que solo ha ganado un partido de los 10 disputados (no vence en casa a los culés desde el 2007) y cuyo entrenador nunca ha ganado al Barça en 19 enfrentamientos, el cuadro azulgrana no supo más que empatar (gracias a Messi, el sostén del club) el gol encajado en el minuto 2, producto del primer córner del partido que pilló a los azulgranas dormidos.

Si el Madrid no chuta, el Barça tampoco anda como para mirar por encima del hombro a nadie. Ni tampoco, su rival de ayer, un equipo de Marcelino que, aunque ofrece otra imagen en las últimas semanas, anda necesitado de victorias. Para empezar, el Sevilla está más arriba y el Atlético tutea a los culés en la clasificación. Sin pretenderlo, Valverde y Lopetegui se están echando una mano mutuamente. El Madrid lleva 2 puntos de 12, pero el Barça ha sumado 3 de 12, igualando los cuatro partidos sin ganar. A los blancos les falta Cristiano, y esa parece la explicación más plausible, pero el Barça tiene a Messi y, sin embargo, está en el mismo sitio.

LASTRE // La Liga de dos, con permiso del Atlético, ha pasado a ser la Liga de muchos, no se sabe por cuánto tiempo. Los grandes van con el motor al ralentí, tal vez pagando el desgaste de los muchos jugadores que aportaron al Mundial, lo que no es excusa porque en el manejo de los minutos y de las alineaciones ambos técnicos tienen responsabilidad total.

El Valencia entregó gustoso el balón a su rival porque consiguió muy pronto el botín, pero lo perdió también muy pronto por su racanería. Creer en poder conservar un gol ante el Barça durante 88 minutos es, como mínimo, una imprudencia. El once local fue incapaz de noquear a su rival cuando estaba conmocionado por la aparición de Garay y lo pagó antes de la media hora, aunque es cierto que se encontró de por medio la lesión de Guedes.

Con 1-1 el monólogo azulgrana acalló Mestalla. Con Arthur recordando a Xavi, aunque el brasileño no fue capaz de tirar un pase vertical. Otra cosa es que no hubiera servido de nada ante un Luis Suárez que está fatal.

Con la igualada en el luminoso los dos equipos cometieron el mismo pecado: se quedaron a medias, sin rematar la faena. El abuso de la horizontalidad animó al Valencia a salir de la cueva y a interceptar balones que crearon ilusiorios contraataques.