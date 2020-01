Barreda pasa a ser séptimo tras recibir una sanción de 15 minutos

Parecía que Joan Barreda iba a estar en disposición de pelear por subir al podio en la última etapa del Dakar, que se disputa este viernes entre Haradh y Qiddiya. Sin embargo, una sanción de quince minutos impuesta tras la jornada de ayer relegó al piloto de Torreblanca a la 15ª posición del día y a la séptima plaza de la clasificación general, a más de 45 minutos del líder, el estadounidense Rickey Brabec (Honda).

Precisamente, por pilotar para su compañero, el castellonense perdió bastantes minutos. Antes de que se conociera la penalización, Barreda fue quinto y logró acabar pese a unas molestias en la muñeca que sufrió durante la carrera. «Después de todo, estoy contento. He tirado fuerte durante los primeros kilómetros y, al saltar una duna, he sufrido un fuerte impacto en la muñeca. También iba muy justo de gasolina. Al final, después del repostaje he podido subir el ritmo para no perder más tiempo», explicaba el torreblanquino de Honda.

Cara a la última etapa de hoy, Barreda saldrá desde la séptima posición con un tiempo de 39.18.37 horas, teniendo el liderato que ocupa su compañero a 45.09 minutos. Segundo es el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), a 13.56 minutos, mientras que tercero es el australiano Toby Price (KTM), a 22.34 minutos. Unas distancias que parecen insalvables para desbancar al norteamericano, que cortará una racha de 18 victorias ininterrumpidas de KTM y dará a Honda el triunfo tres décadas después.

La última etapa del rally se disputa hoy entre Haradh y Qiddiyah. Una especial de 374 kilómetros que tendrá, además, un añadido de 20 kilómetros --GP de Qiddiyah--, que no alterará la clasificación de carrera, pero es obligatorio para que todos los pilotos puedan pasar por el podio final de esta edición del Dakar.

La misión de Barreda ahora es conseguir finalizar la prueba y resarcirse de las últimas ediciones, donde la suerte no estuvo de su parte y tuvo que retirarse.