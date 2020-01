Barreda sufre una nueva caída en el Dakar y se daña las costillas

Joan Barreda sigue gafado en el Dakar. El piloto de Torreblanca, que arrancaba la cuarta etapa de la dura carrera en la cuarta posición de la clasificación general, ha sufrido este miércoles una nueva caída y se ha resentido de la lesión que arrastra en la zona de las costillas.

🇪🇸 @joanbangbang88 has crashed on today's course. His bike took a hit and he says his ribs hurt but he keeps going



