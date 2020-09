Bartomeu rompe su silencio: "Nadie valora dimitir ahora mismo"

25 días después de que Leo Messi anunciara que quería dejar el Barça, Josep Maria Bartomeu ha hablado por primera vez públicamente del asunto. "Yo no podía permitir que Leo Messi se fuera del club". Desde que aquel 25 de agosto en el que un burofax fue portada de los diarios e informativos de medio mundo, el presidente azulgrana había mantenido un riguroso silencio. Tan solo se le había escuchado su voz en el acto de despedida de Rakitic, aunque no se se pronunció ni sobre la continuidad de Leo ni sobre otros temas espinosos, como la moción de censura que ya estaba en marcha. 48 horas después de que se recogieran 20.687 firmas de socios reclamando su cese, Bartomeu ha hablado este sábado en TV3 antes del Gamper. "Nadie valora dimitir ahora mismo".

"Como presidente no entraré en ningún conflicto con Messi, estos días le hemos visto muy metido en el proyecto Koeman. Yo no podía permitir que Messi, el mejor jugador del mundo y de la historia, se marchara del Barça”, ha explicado Bartomeu. La última vez que se había sometido a preguntas de periodistas había sido el 18 de agosto para afirmar que el Barça no vivía ninguna "crisis institucional" sino una simple "crisis deportiva" después de que el 2-8 ante el Bayern certificara el año en blanco de los azulgranas.