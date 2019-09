La base amarilla quiere repetir el pleno de victorias

Los equipos masculinos del organigrama de base del Villarreal que han iniciado sus competiciones oficiales tendrán este sábado un complicado reto, igualar una pasada jornada en la que acabaron con un pleno de victorias. Cinco partidos y cinco triunfos fue el balance del último fin de semana. Los dos primeros filiales, B y C, golearon al Llagostera (0-3) y Jove Español (4-0), mientras que los tres juveniles solventaron sus encuentros con resultados más ajustados. El A y el B vencieron por la mínima (1-0) al Alboraya y al Racing d’Algemesí, respectivamente. Mientras el juvenil C encajó el único gol de la jornada, aunque no supuso un obstáculo para llevarse los tres puntos en el derbi ante el Roda C (1-2). En total 11 tantos a favor para los equipos groguets y solo uno en contra.

El balance pudo haber sido mayor de haber entrado en escena los cadetes e infantiles A, cuyos compromisos fueron aplazados por el temporal y volverán este sábado a la competición.

LAS CHICAS, CARA Y CRUZ / En lo que respecta al fútbol femenino, el B groguet sufrió la única derrota (2-0 en Aldaia) de una pasada jornada con estreno en casa a lo grande del A en la liga Reto Iberdrola (5-0 al Collarense).