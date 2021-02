Básquet olímpico: España ya conoce a sus rivales

Sin que se hayan disipado del todo las brumas de otro aplazamiento, los Juegos Olímpicos de Tokio siguen adelante. Este martes se han sorteado los grupos del baloncesto olímpico. Argentina, Japón y el ganador del preolímpico de Lituania (con los anfitriones y Eslovenia como favoritos en un torneo que completan Corea del Sur, Venezuela, Polonia y Angola) serán los primeros escollos del conjunto de Sergio Scariolo. Por su parte, la selección femenina se medirá con Corea del Sur, Serbia y Canadá.

