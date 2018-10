Una batalla a cara de perro

A cara de perro, no cabe duda. La clasificación irregular tanto en Liga como en Europa League, el juego del equipo y la situación del entrenador —a opinión de la afición, no así de la directiva— en entredicho, y el pique entre directivas que ha derivado en que hoy no habrá comida oficial... con todos esos ingredientes vuelve la competición doméstica al Estadio de la Cerámica esta tarde (18.30 horas), aunque llueva, tras el parón internacional, en un duelo entre dos de los grandes de Primera que medirá a Villarreal y Atlético de Madrid.

Las tres derrotas en sus tres últimas visitas al coliseo groguet ponen en alerta al Atleti, al que se le dan mal los amarillos en la era Simeone. El conjunto colchonero ha disputado ya 258 partidos en el campeonato con el argentino en el banquillo, de los que ha perdido 41 frente a 17 rivales desde que asumió su banquillo el 7 de enero del 2012. Cinco de ellos han sido con el Villarreal.

Solo un equipo le ha ganado más en los últimos seis años en el campeonato liguero: el Barcelona, en nueve ocasiones.

RIVAL QUE SE LE DA BIEN / El Atlético ha vencido al Villarreal menos veces que viceversa. Los rojiblancos con Simeone le han superado solo en cuatro ocasiones por las cinco victorias amarillas. Además, los madrileños encadenan seis encuentros sin ganarle entre el Metropolitano, el Vicente Calderón y el Estadio de la Cerámica, con dos empates y cuatro derrotas. El combinado madrileño no le supera desde el 29 de abril del 2015, con un 0-1 en el marcador del Madrigal. A la vez, solo ha ganado en tres de sus 16 visitas ligueras a ese campo.

El duelo, eso sí, llega en una situación deportiva muy dispar. Mientras que el Atlético podría finalizar la jornada líder, el Submarino está 13 posiciones por debajo del conjunto rojiblanco. El equipo amarillo solo ha logrado dos triunfos en las primeras ocho citas del torneo y ha sumado uno de los 12 puntos que ha disputado en su estadio, donde le han doblegado ya la Real Sociedad, el Girona y el Real Valladolid.

EL PROBLEMA EXTRADEPORTIVO / Para el Villarreal es fundamental ganar, a pesar del potencial de su oponente, en un choque que también estará marcado por circunstancias extradeportivas como la salida este verano del jugador Rodrigo Hernández para jugar en el Atlético de Madrid y por las controversias entre ambos clubs en los últimos tiempos.

De hecho, la semana ha venido marcada por la polémica entre ambas entidades y no habrá comida oficial, tras las discrepancias surgidas por la salida del canterano Germán Valera en dirección al club madrileño.

Entre todas esas circunstancias y sensaciones contrapuestas, sumadas a las cuatro jornadas sin recibir ningún gol de Jan Oblak y a los tres choques seguidos de Liga en casa del equipo amarillo sin marcar un tanto, aguardan ambos equipos un duelo siempre vibrante, intenso y que debe servirle a Javi Calleja como punto de inflexión hacia arriba y reaccionando en cuanto a iniciar su escalada en la clasificación.

EL ONCE ‘GROGUET’ / El míster del Submarino tiene previsto poner el 4-2-3-1 con el que ha trabajado esta semana, en un once en el que regresará Funes Mori al eje de la defensa ante la lesión de Víctor Ruiz, el posible debut de Iturra como titular junto a Trigueros, jugadores de calidad y desborde en la mediapunta como Cazorla, Fornals, Pedraza o Layún, y arriba Gerard Moreno, el estilete para un partido a cara de perro.