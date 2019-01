Bautista alcanza el seis de seis tras brillar en su debut en Australia

Fueron poco más de cuatro horas de un tenis de muchos quilates, que acabaron cayendo del lado de Roberto Bautista. Y es que Andy Murray nunca bajó los brazos y forzó el quinto set —tras ir dos abajo— a base de coraje y golpes que para nada parecían del número 229 del ránking mundial. Está claro que no es una posición que indica su nivel, pero es en la que se ha situado debido a las dolencias en la cadera. Por eso, lo que se vio era más perecido a un partido de cuartos de final o semifinales que a un duelo de primera ronda, en el que el castellonense —ha comenzado el Open de Australia en el puesto 24 de la ATP— dejó muy claro que está en un estado de forma sensacional, venciendo por 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(4) y 6-2, y dando continuidad al título obtenido en Doha la primera semana del año.

Allí venció los cinco encuentros que disputó, superando en semifinales a Novak Djokovic, número uno del mundo. Pero también claudicaron Stan Wawrinka y Tomas Berdych. Tres victorias de prestigio a la que se une la conseguida ayer en el estreno en el primer Grand Slam de la temporada ante Murray, al que nunca había derrotado hasta la fecha. Los anteriores tres duelos habían caído del lado del escocés. De este modo, Bautista rompe también su gafe con otro de los mejores jugadores de la última década y suma seis triunfos en otros tantos encuentros en este 2019.

¿ADIÓS DE MURRAY? / Se sabía que era un partido especial, porque en la previa el escocés había anunciado que era su última participación en Australia, donde ha alcanzado la final en cinco ocasiones, y que se iba a retirar después de Wimbledon. Este fue uno de los motivos de la gran expectación que tuvo este duelo, con las gradas del Melbourne Arena repletas de aficionados y que no dejaron de animar a Murray —un hecho que Bautista entendió y respetó en todo momento—.

No obstante, el choque de ayer podría ser el último de Murray, ganador de tres títulos Grand Slam, dos medallas de oro en Juegos Olímpicos y una corona en las ATP Finals, tal y como señaló a la conclusión del encuentro. «Decidiré la semana que viene si paso por el quirófano en poco tiempo o si, por el contrario, descanso hasta Wimbledon para jugar allí mi último torneo. Si opto por la primera opción, este puede que haya sido el último partido de mi carrera. No se qué hacer, puesto que aunque decida descansar cuatro meses no voy a poder caminar bien igualmente, y seguiré con el dolor en el día a día», argumentó el escocés.

millman, próximo rival / Bautista ya piensa en el duelo que afrontará mañana ante el australiano John Millman en segunda ronda. Un duelo en el que volverá a tener al público en contra.