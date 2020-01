Bautista comanda otra paliza de España en la ATP Cup ante Uruguay

Roberto Bautista abanderó una nueva paliza de España en la ATP Cup. Si el sábado fue un 3-0 a Georgia, con un doble 6-0 ante su rival, el castellonense, esta vez, cedió solo tres juegos en un nuevo 3-0 contra Uruguay. Con todo, la Armada aún no tiene ni el liderato de su grupo ni tampoco el billete para cuartos de final garantizado. Todo depende de lo que haga esta madrugada frente a Japón, un rival de mayor envergadura, que también ganó por 3-0 a los sudamericanos y por 2-1, ayer, contra los del Cáucaso.

Si Rober había debutado con una bicicleta frente a Aleksandre Metreveli (679º del ránking), el noveno del mundo, de haberlo necesitado, habría repetido resultado frente a Franco Roncadelli, convertido en el número 2 de los charrúas por la lesión de Martín Cuevas (523º): 6-1 y 6-2. Roncadelli, de 19 años y sin ránking en individuales, le rompió el servicio una vez, pero solo le aguantó 57 minutos. Acabado el partido, Bautista se fue a entrenar.

«Es complicado, porque no estás acostumbrado a ese ritmo», explicó. «Estás acostumbrado a jugar a un ritmo mayor, todos los puntos a tope, con menos fallos… No es fácil mantener la concentración y jugar un partido muy serio», prosiguió el castellonense sobre las dificultades del abismo de nivel entre él y su adversario. «También buscas tener muy buenas sensaciones, y eso no va a ocurrir. Estás muy pendiente de querer gustarte o acabar el partido sintiendo que te haya servido», ponderó el de Benlloc.

HORARIO NUEVO // «Seguro que estos dos partidos me han ayudado para tener minutos en pista», manifestó Bautista, citado ahora con Go Soeda en la serie frente a Japón. «El cambio del próximo día es la hora porque jugamos a las 10 de la mañana [3 de la próxima madrugada] y la temperatura será mayor, lo que provocará que la pista y la pelota sean muy diferentes, más rápidas», avisó el noveno de la ATP. «Eso es lo que más miedo me da», indicó sobre su enfrentamiento contra el nipón que, con todo, también está fuera del top 100 (119º).