Bautista: "Es como estar en prisión pero con wifi"

Roberto Bautista ha criticado duramente las estrictas medidas de cuarentena impuestas por el gobierno de Victoria por la pandemia del coronavirus para los jugadores y sus equipos que han aterrizado en Australia. "Es como estar en prisión, pero con wifi, ha valorado el tenista castellonense,

Esta gente no tiene ni idea sobre tenis, es un desastre absoluto. El control de todo esto no lo tiene Tennis Australia, lo tiene el gobierno, añadió el número 13 mundial tras sus primeros días de aislamiento en la habitación del hotel.

Trabajo mental

Bautista explica que va a tener que realizar mucho trabajo mental para poder sobreponerse a estar dos semanas de cuarentena obligatoria. Va a ser muy duro". Podemos hacer cierto trabajo en la habitación, pero no es lo mismo. Me encuentro muy rígido. No me puede imaginar estar aquí durante dos semanas, comunicó en unas declaraciones al canal israelí 'Sport 5'.

El elevado número de críticas en torno a la misma cuestión entre los tenistas ha abierto la posibilidad de acortar la extensión de los partidos en la modalidad masculina y disputarlos al mejor de tres sets en lugar de cinco, pero el presidente del torneo, Craig Tiley, dijo que no se contempla de momento esa opción. Al fin y al cabo estamos ante un Grand Slam. A día de hoy, los hombres jugarán mejor a cinco sets mientras que las mujeres lo harán al mejor de tres, ese es el plan, explicó a 'Nine Network' el máximo representante de Tennis Australia .

Nueve positivos

De momento ya se han detectado nueve positivos por covid lo que ha obligado a las autoritarias sanitaria del estado de Victoria a poner a 72 totalmente confinados en sus habitaciones de hotel, a diferencia de los demás a los que se les permite salir unas horas al día a entrenar.

Algunos jugadores se han quejado de que no fueron informados antes de venir a Australia del riesgo de un encierro tan estricto, preocupándose por su estado de forma después de estos días en su habitación, cuando el 31 de enero comenzarán los torneos previos al Abierto de Australia que se jugará a partir del 8 de febrero.

Hasta la llegada de las personas acreditadas para el Abierto de Australia, la ciudad de Melbourne no había registrado ningún positivo desde finales de octubre después de someterse a una estricta cuarentena con toque de queda durante 112 días.