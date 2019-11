Bautista: «He hecho méritos para ganar, pero el tenis es caprichoso»

No pudo ser. Roberto Bautista cayó derrotado por Rublev en el primer duelo del enfrentamiento entre España y Rusia, de la fase de grupos de la Copa Davis (3-6, 6-3 y 7-6 (0). El castellonense se mostró resignado tras su estreno en la competición, en el que desperdició las buenas ocasiones que tuvo para ganar el partido.

«Me ha faltado consolidar los breaks. El partido se me ha escapado ahí. Cuando le das ese poco de vida al rival es difícil sacar adelante los partidos. He tenido dos roturas a favor en el tercer set y no he podido consolidarlos. Así es difícil», manifestó el número dos del equipo español.

Después de permanecer en Londres como primer suplente en el O2 Arena, Rober volvió de nuevo a una pista, para debutar en este nuevo formato del torneo más importante por equipos de tenis. «La verdad es que la sensación de jugar en Madrid ha sido increíble y el apoyo muy bueno», destacó.

bajón físico / Rober se hundió físicamente en el tercer set, para acabar desfondado en el desempate, ante el ruso, al que había derrotado en las dos anteriores ocasiones con contundencia, en València hace cuatro años y en Shanghái la temporada pasada. «He tenido demasiadas opciones para consolidar el choque. Cuando no las confirmas, al final se escapan este tipo de partidos. He hecho méritos, he dejado todo en la pista pero el tenis es así de caprichoso», sentenció.

Después de Bautista fue el turno de Rafa Nadal, que dio vida al equipo español con un triunfo bien trabajado en dos sets ante Karen Khachanov 6-3 y 7-6 (7).

El balear, número uno mundial, tenía la obligación de vencer al líder de la selección rusa para que la Armada siguiera con opciones de clasificación para los cuartos de la nueva Copa Davis.

Y una vez más no falló. Tras un inicio arrollador, rompió el saque del ruso en el cuarto juego y no dio ninguna opción más en la primera manga, confirmando el parcial con un claro 6-3.

Otra historia sería el segundo y último set. El de Manacor sufrió con el potente revés de Khachanov, empeñado en dar un disgusto a una Caja Mágica rendida al líder del ránking ATP. De hecho, pudo dar un golpe definitivo al parcial en el octavo juego, cuando disfrutó de una bola de rotura para ponerse 5-3 que Nadal logró levantar para acabar forzando una disputada muerte súbita.

Con los nervios a flor de piel y el acierto del ruso exigiendo el mejor nivel de Nadal, el mallorquín volvió a dar una alegría a su país y puso el uno a uno en la eliminatoria tras llevarse el tie break. La victoria, la vigesimoquinta consecutiva en partidos de Copa Davis para Rafa, llevó la serie al decisivo punto de dobles, que al cierre de la edición de este periódico no se había disputado y que iba a enfrentar a la pareja española Marcel Granollers y Feliciano López contra al propio Karen Khachanov y Andrei Rublev.