Bautista: "No entiendo que la gente se agolpe en las calles para correr y nosotros no podemos entrenar"

Es uno de los mejores tenistas del momento. Campeón de la Copa Davis con España, uno de los 10 mejores del mundo y número dos español después del, posiblemente, mejor deportista español de la historia, Rafa Nadal. Pese a ello, Roberto Bautista sigue sin poder empuñar una raqueta y su preparación se tiene que limitar a trabajo físico pese a su condición de deportista profesional de elite. El retraso del paso de zona cero a uno de Castellón ciudad le impide, cómo tenía previsto, empezar a entrenar en un pista de tenis mañana lunes.



Una situación que está generando un gran malestar y una sensación de impotencia en los tenistas profesionales españoles como es el caso de Rober. El de Benlloc siente una discriminación notable para un deporte que se juega individualmente y a varios metros de distancia del oponente. «No entiendo porqué la gente se agolpa en las calles para andar y correr y nosotros no podemos entrenar», lamenta.

DISCRIMINACIÓN DEL TENIS

«Creo que el deporte español y el tenis han dado muchas alegrías y no se nos tiene en cuenta». añade Roberto. El no pasar a fase 1 supone que las instalaciones de los clubs de tenis de la provincia, a excepción de la zona norte, no pueden abrir sus instalaciones hasta que la situación cambie. «Una cosa es que los clubs estén cerrados al público, pero pienso que a los tenistas profesionales nos deberían dejar hacer nuestro trabajo, porque creo que no es normal que debamos esperar para jugar al tenis el mismo día que cualquier aficionado, que también tienen su derecho evidentemente, pero nosotros somos deportistas profesionales y de elite y deberíamos tener, como sucede en el fútbol, un trato diferente», opina Bautista.



El mejor tenista que ha dado Castellón en su historia y uno de sus deportistas mas destacados y laureados de siempre, medita desplazarse a Benicarló para entrenar esta semana si se le concede el permiso oportuno, puesto que la zona norte si se halla en un fase diferente que permite la apertura de instalaciones.

SIN FECHA PARA LOS TORNEOS ATP

Roberto sin saber cuándo volverán los torneos oficiales, aunque hasta julio todos están suspendidos por la Federación Internacional. «Estamos todos con unas ganas tremendas de volver a la normalidad y que la vida vuelva a ser cómo antes. Me produce mucho dolor ver cómo tanta gente ha perdido la vida con esta pandemia y desde aquí les transmito mi pésame y mucho animo a todas las familias que han sufrido la muerte de un ser querido», señalaba el flamante campeón de la última Copa Davis.

EL NACIMIENTO DE OTRO ROBER

Días alejado de la competición y de los largos viajes y concentraciones, que le están sirviendo para estar con su esposa Ana Bodí que espera el nacimiento de un niño en noviembre al que la pareja piensa ponerle el nombre del padre. Los tenistas reclaman un trato deferente a su condición de deportistas profesionales y que defienden a España en competiciones internacionales.