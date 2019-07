Bautista no puede con el campeón Djokovic

Roberto Bautista no ha podido aguar la fiesta al campeón y número 1 mundial Novak Djokovic en la semifinal de Wimbledon. El tenista castellonense ha luchado de tú a tú al serbio y le ha obligado a jugar a tope, pero ha acabado perdiendo por 6-2, 4-6, 6-3 y 6-2. Djokovic se ha mostrado preparado para esperar a su posible rival el domingo que aldrá del clásico entre Rafael Nadal y Roger Federer. El tenista serbio se ha clasificado por 12ª vez para la final de Wimbledon en busca de su quinto título.

A Bautista le ha costado entrar en juego. El estreno en la central de La catedral no deja de impresionar a cualquiera y Djokovic lo ha aprovechado para tomar una ventaja decisiva para apuntarse el primer set. El tenista castellonense no ha conseguido su primer juego hasta los 18 minutos de partido (3-1) pero el el tenista serbio ya había cogido el ritmo parra cerrar la marga en 36 minutos.

GOLPE DE SUERTE



Djokovic debía pensar que la puerta de la final de Wimbledon se empezaba a abrir, pero Bautista no tenía la misma opinión. El castellonense se ha adaptado al escenario y ha empezado a jugar más profundo, a las líneas y dando mucha velocidad a la bola para que Djokovic no jugara tan cómodo. Así, después de 46 minutos, ha conseguido hacer ‘break’ (2-1) y, enganchado a la línea blanca del fondo, sin dar ni un paso atrás, valiente, devolviendo mil bolas, ha mantenido la ventaja hasta apuntarse el set con una bola que ha dado en la red y ha caído a la pista contraria para desesperación de Djokovic, que ya había perdido su saque con otro golpe de suerte al romper una cuerda de su raqueta.

En el tercer set Djokovic ha salido con el cuchillo en los dientes. El campeón era consciente de que poner toda la intensidad y precisión en su juego para desbordar al muro que tenía enfrente. Lo ha conseguido en el sexto juego con un ‘break’ (4-2) y lo ha defendido salvando dos ‘break points’ en el siguiente juego con un espectacular punto que ha levantado al público, meintras él pedía el aplauso a la grada. Ya no ha dejado escapar la ventaja.

Bautista no ha renunciado a la lucha, pero Djokovic ya no quería más sorpresas. El serbio ha hecho ‘break’ en el tercer juego del cuarto set (2-1) y ha repetido en el quinto (4-1). Bautista ya no podía seguir el ritmo después del esfuerzo titánico del segundo set. Djokovic ha certificado su victoria en 2 horas y 49 minutos.