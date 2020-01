Bautista y el objetivo de mantenerse en el top-10

Roberto Bautista no tiene otro objetivo fijado en su mente que no sea mantenerse en el top-10 mundial (actualmente es noveno) y pelear por mejorar aún más si cabe su posición. El tenista castellonense, que esta madrugaba disputaba los dieciseisavos de final del Abierto de Australia contra el croata Marin Cilic, necesita igualar los cuartos de final de este grand slam para no perder puntos y mantenerse en los puestos de privilegio de la clasificación mundial.

Bautista suma diez victorias consecutivas entre la Copa Davis (2), la ATP Cup (6) y las dos rondas que ya ha superado en el torneo australiano. Una renta que invita al optimismo de cara a afrontar una temporada que se presenta ilusionante y en la que de fondo están los Juegos Olímpicos de Tokio este verano, a los que a día de hoy acudiría el castellonense como segundo mejor tenista español clasificado junto a Rafa Nadal, actual número uno.

NADAL SIGUE ADELANTE / Precisamente el balear venció ayer por un cómodo 6-3, 7-6(4) y 6-1 al argentino Federico Delbonis y se enfrentará a su compatriota Pablo Carreño en tercera ronda. «Ha sido una gran victoria. He tenido muchas bolas de break que no he podido cerrar pero muy contento de que al final haya podido acabar así», argumentó.

DERROTA DE SORRIBES / Por su parte, la jugadora de la Vall d’Uixó, Sara Sorribes, cedió en segunda ronda ante la estonia Anett Kontaveit por 6-2, 4-6 y 6-1. En dobles, donde forma pareja con la catalana Georgina García Pérez, la organización aplazó para el viernes el enfrentamiento contra la australiana Monique Adamczak y la eslovena Katarina Srebotnik.