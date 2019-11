Bautista, pendiente de la lesión de Rafa Nadal para jugar el Masters

Nadal, Djokovic, Federer, Medvedev, Tsitsipas, Thiem, Zverev, Berretini y Roberto Bautista. Un tenista de Castellón convive en el Olimpo de mejores jugadores del mundo y desde ayer es el número 9 del planeta tenis. Un año sensacional para un deportista brillante como Rober, que ahora espera concluir el curso 2019 con buen pie los tres próximos acontecimientos para redondear una temporada de 10: el Masters, la Copa Davis y su boda el próximo día 30 de noviembre con su novia Ana.

LA LESIÓN DE NADAL // La cita de Londres pasa por la renuncia de uno de los ochos primeros. Roberto Bautista está pendiente de la decisión de Rafa Nadal acerca de su participación en el Masters, al que acceden los siete mejores tenistas en la Race to London, y una octava plaza reservada para el vencedor de un Grand Slam en caso de que no figurará entre los ocho primeros y estuviera clasificado entre el 8 y el 20 del mundo. Este último supuesto no es el caso del año 2019 y el Masters lo disputarán, entre el 10 y el 17 de noviembre, los ocho mejores tenistas del planeta. Roberto es ahora el número 9, con 10 puntos de ventaja sobre Monfils, por lo que a día de hoy es el primer reserva para jugarlo.

ROBER, PRIMER RESERVA // Por ello, sería el sustituto de Nadal si, finalmente, el número 1, puesto al que también ascendió en la clasificación a la vez que Rober, decide no jugar por lesión.

Nadal se retiró el sábado en el calentamiento de las semifinales del Masters 1.000 de París-Bercy. al sufrir un desgarro muscular en el abdominal, la zona que más sufre por el gesto del saque en el tenis. Las primeras pruebas médicas en la capital gala fueron bastante confusas, por lo que Rafa Nadal viajó el domingo hacia Palma de Mallorca a la espera de efectuarse una resonancia magnética ayer. Los resultados serán analizados por su médico Ángel Ruiz Cotorro, y ellos, junto a cómo se encuentre el propio tenista, serán determinantes para que Nadal esté presente en Londres y en el renovado formato de la Copa Davis en Madrid una semana después, competición en la que también estará presente Roberto Bautista, en su condición de número dos del tenis español. El de Benlloc tiene previsto viajar a Londres mañana miércoles para estar presente en el torneo de maestros. Se lo ha ganado a pulso este año en las pistas.