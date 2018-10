Bautista roza la machada contra Federer y critica la actuación arbitral

Al octavo intento tampoco pudo ser, pero fue la vez que Roberto Bautista más cerca se ha quedado de doblegar a Roger Federer, el mejor jugador de todos los tiempos y que pese a tener 37 años sigue siendo el segundo en el ránking ATP. En un partido que se fue casi a las dos horas (una hora y 52 minutos, para ser más exactos), el castellonense rozó la machada ante el suizo en los octavos de final del Masters 1000 de Shanghái, con un juego brillante que, por momentos, desarboló la habitual seguridad de Federer. No obstante, el suizo acabó imponiéndose en tres sets por 3-6, 6-2 y 4-6.

Rober llegó con opciones al momento decisivo del encuentro, puesto que con un set para cada uno y empate a cuatro todo estaba en el aire. Y justamente en ese momento, en el transcurso del noveno juego de esta manga y con el número uno provincial al servicio, se produjo una acción que sería determinante en el devenir del partido y de la que se quejó el castellonense. El árbitro ordenó repetir un punto después de que el juez pitara fuera una bola de Bautista, que estaba dentro, y de que Federer estampara la pelota contra la red.

«Era un momento de mucha tensión. Me puse 30 a 0, con dos buenos saques; me igualó a 30 y sentí la tensión de tener a Federer delante, de que el partido se ponía en un punto muy crítico. En un momento tan decisivo como ese, en un deuce, un punto más o un punto menos es decisivo», explicó el castellonense, quien no dudó en utilizar la palabra «favoritismo» para definir una situación que «no es la primera vez» que se produce. No obstante, añadió: «No creo que me haya ganado por esa bola, pero en mi opinión no creo que el árbitro haya estado acertado ahí».

disgustado / Pese al buen partido realizado y señalar que se marcha «tranquilo a casa» porque dio «todo como siempre», Bautista también dio muestras de estar enfadado por lo cerca que estuvo de superar al número dos del mundo por primera vez en su carrera. «Estoy un poco disgustado con el resultado porque creo que he hecho méritos para ganar o para ponerme en situación de ganar. Ha sido la primera vez que he tenido a Federer contra las cuerdas, era un buen día para ganarle y al final no ha podido ser», dijo

Y es que Rober supo sobreponerse a un irregular primer set —perdió su servicio en el cuarto juego y ya no pudo recuperarlo— para romper dos veces el saque del suizo en la segunda manga, que ganó con autoridad. En la tercera, máxima igualdad, con ambos jugadores conservando su servicio hasta que Federer ganó el noveno juego al resto y cerrar el choque a su favor en el décimo.