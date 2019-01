Bautista: "Sigo contento con las impresiones que tengo sobre la pista"

Roberto Bautista, que este viernes se impuso al ruso Karen Khachanov por 6-4, 7-5 y 6-4 en los octavos de final de Abierto de Australia, señaló que sus sensaciones no fueron tan buenas en comparación con las que sintió en sus dos primeras rondas, en las que dejó en la cuneta Andy Murray y a John Millman. "Las sensaciones no fueron tan buenas en cuanto a pelota, porque en cuanto a ritmo de competición he seguido a un ritmo muy alto. Esta confianza me hace sentirme bien en los momentos difíciles", explicó el castellonense, quien sumó su octava victoria en 2019 y todavía no conoce la derrota.



Bautista prefirió no marcarse ninguna meta en este torneo, y destacó que prefiere "disfrutar la victoria primero que todo" e "ir poco a poco". "Me sigo encontrando bien en pista y me quedo con que he podido recuperarme bien después de mis dos últimos largos partidos. Sigo contento con las impresiones que tengo en pista", añadió.



Por último, el vigente campeón del torneo de Doha desveló que ya tiene claro cómo planteará su siguiente partido de octavos de final y valoró que "las cosas están marchando muy bien en este tramo tan importante del año".