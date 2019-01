El Bayern sanciona a Ribéry por insultar a sus seguidores a través de Twitter

El Bayern Múnich sancionará con una multa al delantero francés Franck Ribéry por insultar a través de su cuenta de Twitter tras la polémica generada por un vídeo en el que aparece en Dubai en un restaurante ante un bistec cubierto con láminas de oro.

"Para el 2019, pongamos los puntos sobre las íes", comenzaba Ribéry en su tuit, y seguía: "Comencemos por los envidiosos, los rabiosos, nacidos seguramente de un condón agujereado. F··· a vuestras madres, a vuestras abuelas y también a vuestro árbol genealógico".

No better way to start the year than with a dash of salt and a visit to my Turkish brother 🇹🇷👌🏼 #SaltBae #fr7👑 #ELHAMDOULILLAH🤲🏽♥️ pic.twitter.com/O5ztj4mueq