El Benicarló acaricia su regreso a Tercera División

No habrá más fútbol regional en la presente temporada, el Burriana-Almenara del pasado 8 de marzo fue el último encuentro de Preferente en la provincia de Castellón de la temporada 2019/20. La crisis sanitaria derivada del Covid-19 ha provocado un seísmo del que el fútbol, tantas veces alejado en su burbuja particular, no ha escapado en esta ocasión. Si en el fútbol profesional se pretende reanudar las competiciones, en Segunda B y Tercera la RFEF decidió el cierre de la liga y la disputa de unos play-off exprés que en las categorías regionales son inviables ante la falta de recursos para garantizar la seguridad.



Por ello, la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) deberá decidir, probablemente la próxima semana, la resolución de la competición en materia de ascensos y descensos. Todo apunta a que el ente federativo determinará el ascenso de los cuatro líderes de Regional Preferente (uno más de lo estipulado), Benicarló, Buñol, Castellonense y Villajoyosa. De ser así, el equipo del Baix Maestrat regresaría a Tercera División 27 años después, el conjunto de Ramón Llopis ha liderado la tabla durante toda la temporada y actualmente tiene dos puntos de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores. No obstante, no se descarta que pudieran ascender más de cuatro equipos, máxime teniendo en cuenta que se establecerán subgrupos en cada grupo de Tercera en el curso 2020/21, esta hipótesis podría dar alguna opción al Burriana y al Castellón B, segundo y tercero respectivamente.



Resto de categorías

En Primera Regional la FFCV determinará los ascensos de los equipos que lideran cada grupo de la categoría, esta medida beneficiará al Vila d’Onda, que encabezaba la clasificación del Grupo I con diez puntos de ventaja sobre el segundo clasificado a falta de seis jornadas para el final de la liga, con ello los ondenses debutarían en la categoría reina del fútbol regional. Sin embargo, en caso de que la federación confirmara más ascensos a Tercera de los cuatros previsibles daría pie a que los segundos clasificados de Primera Regional, inicialmente con derecho a disputar una promoción que no se celebrará, tuvieran opciones de competir en Preferente la próxima campaña, caso de La Pobla y del Club La Vall (tercero beneficiado por la imposibilidad de ascender del Onda B).



Atendiendo al criterio de ascender a los líderes de cada grupo, también confirmarían su ascenso, en su caso a Primera Regional, el Peñíscola, único equipo ascendido matemáticamente antes del parón, Roda B y Betxí, aunque también podría haber alguna opción para los segundos clasificados. Por otra parte, la federación anulará los descensos en todas las categorías, algo que favorecerá al Almenara y al Nules, que se mantendrán en Preferente; y al Balompédica La Cueva, Benicense, Borriol y Jérica, que lo harán en Primera Regional en una próxima temporada que no se prevé que se inicie hasta finales del mes de octubre.