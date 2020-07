El Benicarló y el Burriana inician su camino hacia Tercera

El Benicarló y el Burriana inician esta tarde-noche su camino hacia Tercera División. Los dos representantes provinciales disputan la primera eliminatoria frente al Tavernes de la Valldigna y el Muro, respectivamente, y en caso de pasarla se enfrentarán entre ellos el miércoles de la semana que viene. El Benicarló de Ramón Llopis, campeón del grupo I de Preferente, llega a este play-off exprés con mucha ilusión. Hasta que quedó interrumpida la competición por el covid-19, el equipo del Baix Maestrat estaba lanzado en busca del título liguero que al final sí alcanzó. Ahora tendrá que medir sus fuerzas contra un Tavernes de la Valldigna que acabó tercero del grupo III.

Para esta cita, los benicarlandos no podrán contar con su capitán Pitu, pues la RFEF no hizo caso a la carta que remitió el club pidiendo que, debido a una situación excepcional, no contasen las sanciones de la última jornada. Él vio la quinta en el último partido ante el Soneja y ha sido suspendido por un partido, al igual que el técnico Ramón Llopis.

Por su parte, el Burriana de Óscar Calleja, renovado antes de afrontar esta cita, se medirá a un muy buen equipo que presume de una muy buena pegada (64 goles en 26 partidos). Los celestes, que solo tienen la baja de Rai, que pidió marcharse hace algunas semanas, intentarán superar a un equipo en el que destaca la presencia del veterano defensa de Betxí Carlos Arnau y que tiene a su delantero Álex Torrella (15 goles) como su punto de referencia. El estadio municipal de Alberic fue la sede escogida por la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana para la disputa de todas las eliminatorias para el ascenso a Tercera División.