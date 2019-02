El programa educatiu Pilota a l’Escola, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport va començar a Benicarló. El pavelló municipal va celebrar la primera de les trobades d’aquest curs escolar 2018/2019. Totes les partides de raspall dels set centres participants es van desenvolupar sense cap incidència.

Uns 300 alumnes van gaudir d’un matí lúdic-esportiu on la pilota, com no pot ser d’altra manera, va ser el denominador comú que va unir a tots els alumnes, arrivats dels següents col·legis de la zona nord de la Comunitat Valenciana: CEIP Eduardo Martínez Ródenas (Benicarló), CEIP Nuestra Señora de la Asunción (Vinaròs), Escola Jaume I (Vinarós), CEIP Felicinda Collell (Càlig), el CEIP Àngel Esteban (Benicarló), CEIP la Mola (Alcossebre) i col·legi la Font de la Salut (Traiguera).

Com és habitual, a banda de l’extensa programació de partidetes, en un total de cinc pistes habilitades al recinte esportiu de Benicarló, els xiquets i xiquetes es van divertir amb els inflables i els tallers de jocs tradicionals relacionats amb la pilota.

Va estar present la vicepresidenta d’escoles de la FPV, Mamen Santarrufina, acompanyada pels pilotaris i tècnics Fageca, Ricardet, Víctor Bueno, Vicent Llopis i Juanba Camarelles.

Més trobades / En l’edició d’enguany s’han ampliat el nombre de les trobades, de set a nou, pel que s’incrementa també la participació en quantitat i en qualitat. I un any més aquest programa està recolzat des de l’inici per la Fundación Trinidad Alfonso, amb una ajuda que ha permès millorar la dotació específica de pilota que es dona a cada centre participant, al voltant dels 500 col·legis inscrits, així com samarretes per als més menuts.