Bertomeu plantea una final a 8 de la Euroliga de baloncesto en un solo país

"Obviamente la Final 4 no se disputará en fecha prevista en Colonia. Quizá no podemos mantener el formato. Pero tenemos un plan alternativo. Una idea es cambiar playoffs y Final Four por una Final 8, todo en un país". Ese es el mensaje que ha lanzado Jordi Bertomeu, consejero delegado de EuroLeague Basketball, en un encuentro virtual con los medios de comunicación. De momento, no tiene aún decidido ni el país porque se están estudiando diferentes posibilidades debido a la expansión del coronavirus.

"Lo importante es encontrar el país que tenga las infraestructuras y las condiciones sanitarias más saludables. Hay muchas opciones. Es pronto para especular", ha indicado Bertomeu quien ha fijado una línea roja hasta cuando podría resistir la Euroliga sin competir. "Creemos que no podemos pasar de finales de julio", ha indicado el máximo ejecutivo del baloncesto europeo.



Sin riesgos

"No podemos irnos a septiembre u octubre porque pondría en peligro la siguiente temporada, sólo incrementaríamos el problema y tendría un gran impacto negativo. Descartamos el escenario de jugar en septiembre", ha asegurado Bertomeu, quien ha precisado que han "recomendado" a los clubs que mantengan a los jugadores, aunque entiende que es "responsabilidad" de cada equipo.

En ese sentido, mantiene la idea de terminar la temporada si la pandemia lo permite. "No vamos a proponer ninguna decisión que suponga un riesgo. Si tenemos que cancelar la temporada, lo haremos. No vamos a tomar riesgos", ha advertido el consejero delegado de la competicion europea de clubs de baloncesto. Al igual que el 90% de las grandes competiciones, la Euroliga tampoco tenía una póliza de seguros contra este tipo de virus, algo que solo disponía Wimbledon.

"No tenemos un seguro que cubra las pérdidas en caso de que tengamos que suspender toda la competición. No tenemos esa protección. Creo que en el futuro todos introduciremos estos seguros como consecuencia del cambio que se avecina tras esta pandemia", ha afirmado Bertomeu.