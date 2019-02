El Betis se aferra al Villamarín ante un Valencia en plena forma

Sin el morbo ni la trascendencia de la primera semifinal, Betis y Valencia afrontan hoy (21.00 horas) el primer asalto en su objetivo de alcanzar la final de la Copa, que se disputará precisamente en el Villamarín el 25 de mayo. Ambos llegan repletos de moral: los andaluces tumbaron al Atlético el pasado fin de semana y los de la capital del Turia puntuaron en el Camp Nou. Aunque en los che la polémica llega de su última víctima copera, el Getafe, cuyo presidente, Ángel Torres, criticó abiertamente a Marcelino.

En lo referente al partido, el cuadro de Quique Setién, con las alforjas llenas de confianza, encara la cita con el casi imperativo de optar a la final ante los suyos, que llenarán Heliópolis.

Para hacer frente al bloque de Marcelino, el técnico cuenta con todos sus hombres excepto el lesionado Cristian Tello y el central marroquí Feddal, con gripe. Recuperados para la causa los tocados Bartra y Carvalho, superadas sus respectivas dolencias en los isquiotibiales y rodilla, Setién alineará un once liderado por Canales, su jugador más en forma.

«Para los dos equipos entrar en una final es importantísimo. Espero al mejor Valencia posible», dijo el entrenador cántabro, que siente «más responsabilidad que euforia» ante el encuentro de este jueves. «No hay un favorito claro», remarcó el míster bético.

A su vez, cabe destacar que el último fichaje bético, el exmadridista Jesé Rodríguez, podría debutar con los verdiblancos.

LA SITUACIÓN ‘CHE’ / El Valencia tratará de lograr un buen resultado y sobre todo marcar al menos un gol para dejar la eliminatoria abierta. Los che, que buscarán su primera final copera 11 años después, atraviesan su mejor momento de la temporada tras superar una gran crisis.

El técnico cuenta con toda la plantilla menos el sancionado Diakhaby y el portugués Gonçalo Guedes, quien ultima su puesta a punto. Gayà, que se perdió el partido ante el Barça, se ha recuperado y estará en el equipo inicial en detrimento de Lato. «Nos gustaría refrendar el centenario con una final y un título, pero antes tenemos que eliminar al Betis, que no será nada fácil aunque tengamos la ilusión de hacerlo. Tenemos más posibilidades que jugando contra el Barça, que ha ganado seis de los 10 últimos títulos, pero no quiere decir que vaya a ser fácil», dijo Marcelino.

LA POLÉMICA / Un técnico del Valencia que contestó a Ángel Torres, presidente del Getafe, que indicó que «lo de Marcelino no viene de ahora, viene de Santander, de aquel famoso gol de Casquero en aquella semifinal de Copa que les eliminamos». El míster che fue tajante en su réplica: «Yo conozco a Ángel Torres de hace muchísimos años, desde que tuve una entrevista con él porque me quería fichar y le dije que no. Nada me va a perturbar».