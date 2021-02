El Bisontes se ilusiona con el sueño del play-off de ascenso

El Bisontes Castellón sueña con la promoción de ascenso. El equipo de José Escrich no quiere perder sus opciones de poder hacer algo grande en esta complicada temporada, marcada por los negativos efectos derivados por la pandemia del coronavirus, que continúa azotando a la sociedad en plena tercera ola.

El pasado sábado el equipo castellonense salió francamente reforzado tras rescatar un punto ante el filial del ElPozo Murcia en el Ciutat de Castelló. Un reparto de puntos que sitúa al conjunto azulón a tan solo dos puntos del cuarto clasificado, el Manzanares.

El equipo de José Escrich tiene muy cerca poder hacer algo importante esta campaña. Pero para ello no se puede dejar puntos por el camino, de ahí la gran trascendencia que adopta la próxima cita de los castellonenses, el Bisontes se desplazará el próximo sábado a la pista del Full Energía Zaragoza, en lo que se contempla con una duelo clave para seguir optando a todo en la recta final del curso.

El análisis de Escrich // El técnico del Bisontes asegura que su equipo tuvo que hacer frente a un encuentro «muy complicado» ante el cuadro murciano y ante el que se pudo sacar un punto. «El equipo hizo un partido muy serio pero alternó fases del encuentro buenas con otras malas. Esto nos penalizó demasiado, en especial las pérdidas que tuvimos», lamenta el entrenador azulón, destacando que «ellos en cada pérdida que concedimos nos metieron gol».

Por otro lado, Escrich también destaca como aspecto positivo que el equipo «generó muchas ocasiones de gol, aunque al final no fuimos capaces de transformar algunas muy claras».

Tras el meritorio empate, ahora el Bisontes ya piensa en su próximo encuentro, que será este sábado en Zaragoza, un partido clave. «Ahora toca pensar en el próximo partido con la intención de sumar los tres puntos. Debemos sumar de tres en tres porque sino no vamos a llegar», remarca el técnico del equipo capitalino.

No obstante, la empresa no será nada sencilla para los castellonenses, tal y como apunta Escrich: «El rival es un equipo muy complicar, un conjunto que marca muchos goles. Ahora tenemos una semana limpia para poder preparar bien el partido y tenemos que concienciarnos de que va a ser un encuentro realmente complicado, pero también de que tenemos que dar la cara y no nos vale perder, de lo contrario nos vamos a apear de la zona de play-off".