Bisontes-Manzanares, por lnfsdirecto.com

FÚTBOL SALA. El encuentro entre el Bisontes Castellón y el Manzanares, que se disputa este sábado (17.30 horas, pabellón Ciutat de Castelló) se podrá ver por streaming a través de lnfsdirecto.com, por lo que aquellos que no puedan acudir a presenciarlo in situ tendrán la oportunidad de no perderse detalle. No obstante, el club hace un llamamiento para que los aficionados acudan al Ciutat a ver uno de los mejores partidos de la 20ª jornada de Liga en Segunda. r.d.