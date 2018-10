El Bisontes, a recuperar la sonrisa en el debut en la Copa

Tras dos derrotas seguidas en la Liga, el Bisontes Castellón deja por unas horas el torneo de la regularidad de lado para centrarse en la Copa del Rey, una competición con la que pretende olvidar las últimas penas. Su objetivo no es otro que vencer esta noche (21.00 horas, Pabellón Municipal) al Pallejà FS y sellar su billete para los octavos de final de la competición, en la que los azulones tienen puestas muchas ilusiones para medirse a un Primera División en la siguiente ronda.

Pero el cometido no será nada sencillo para el equipo que dirige Manolín, puesto que se disputa a partido único y en tierras barcelonesas, lo que incrementa la dificultad (son 14 eliminatorias y todas se juegan en la pista de los equipos de inferior categoría, en este caso Segunda B). Pero no solo por esto considera el técnico azulón que será complicado ganar: «Será un partido muy duro, porque tienen un gran equipo, con jugadores experimentados y mucha pegada arriba». «Saben competir bien, y si a eso le sumamos que se enfrentan a un rival de superior categoría y ante su público, somos conscientes de que no será nada fácil», agregó.

Dos bajas / Manolín, que no podrá contar para este encuentro con Malawy y Rangel (ambos siguen con molestias en la rodilla y el cuádriceps, respectivamente), está convencido de que sus jugadores saldrán a por todas en Pallejà, con la clara intención de olvidar las dos últimas derrotas, en las que el equipo ha merecido un resultado más positivo ante dos de los mejores equipos de la categoría, como son el Real Betis y el Pescados Rubén Burela.

Por ganas no será, ya que el Bisontes, en la actual campaña, además de consolidarse en Segunda División A, pretende llegar lo más lejos en la Copa del Rey en su nueva presencia.