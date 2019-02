El Bisontes sueña en play-off

El Bisontes Castellón piensa en grande. Y lo más en Segunda División es luchar por el ascenso a la élite. La clara victoria en la pista del líder, el Pescados Rubén Burela (0-4), debe marcar un punto de inflexión en los objetivos de la entidad que preside Joaquín Sánchez Amorós, una vez el equipo ha demostrado que puede ganar a cualquiera, incluso al máximo aspirante a subir de forma directa y en una exhibición de juego en todos los aspectos.

Está claro que la primera misión es la permanencia, que cada vez tienen más cerca. Jugando al nivel que lo hizo en Burela no tardará en certificarse de forma virtual, pero ya se ha demostrado con creces que pueden luchar por estar entre los cuatro conjuntos que disputan la fase de ascenso a Primera —el campeón sube directo—. Tras la disputa de 19 jornadas —restan 11 para el final (33 puntos)—, el play-off queda a cuatro puntos, mientras que el colchón con el descenso en la actualidad es de ocho.

Situado en una cómoda octava posición y con la moral que dará a los jugadores haber puesto fin a la condición de invicto del Burela esta temporada y haberse convertido en el primer equipo que deja a cero el guarismo de los gallegos, la mentalidad debe ser más ambiciosa, a sabiendas de que no terminar entre los aspirantes a estar en la élite la próxima campaña para nada es un fracaso. La plantilla debe afrontar los encuentros con humildad y dándolo todo, como en Burela.

MUCHA REPERCUSIÓN / El triunfo del Bisontes ha sido la gran sorpresa de esta última jornada en Segunda División. Este hecho, unido a que en Primera haya habido parón por los compromisos de la selección española, ha provocado una gran repercusión mediática en la web de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), donde fue una de las noticias que más se destacó al ser inesperada.

Pero no porque muy pocos pensasen que los azulones podían ganar en Burela —en el seno del club castellonense confiaban en ello para desquitarse del choque ante el Betis, en el que las cosas no salieron como querían—, la victoria era posible. La plantilla había trabajado a conciencia durante toda la semana para dar un golpe sobre la mesa y demostrarse que es capaz de superar a cualquier rival, acordándose en todo momento de los 3.000 aficionados que acudieron la semana anterior al Ciutat y no pudieron disfrutar de la victoria. «Les debíamos una», coincidieron en señalar los jugadores.

TODOS AL CIUTAT / Y tras este gran triunfo, ahora la mirada del Bisontes ya está puesta en el próximo compromiso liguero. De regreso al Ciutat, el equipo que dirige Manolín recibirá a partir de las 17.30 horas al Manzanares, otro de los gallitos de la categoría, que marcha tercero en la tabla a solo tres puntos de los dos de cabeza (Burela y Betis). De este modo, los azulones bajarán el telón a tres jornadas consecutivas contra los tres primeros y la intención es ofrecer la versión de Burela para que los tres puntos se queden en casa.