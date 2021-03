Blake Griffin ficha por los Nets para completar una plantilla de lujo

El rumor ha acabado por materializarse en realidad en pocas horas. Blake Griffin firmará con los Brooklyn Nets para lo que resta de temporada y disparará hasta límites inesperados las acciones del equipo dirigido por Steve Nash, que redondeará un póquer de lujo en su plantilla con el ala-pívot de 31 años, uniendo sus fuerzas a Kyrie Irving, James Harden y Kevin Durant en la carrera por el anillo. LosLakers y los Golden State Warriors estaban entre los equipos que se postulaban como nuevo destino.

OFFICIAL. The Brooklyn Nets have signed six-time NBA All-Star Blake Griffin!!! pic.twitter.com/sPR0IZZd14 Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 8 de marzo de 2021

El propio agente del jugador, Sam Goldfeder, de la agencia de representación Excelsports, confirmó el acuerdo a la cadena ESPN, que también había apuntado en las últimas horas Sham Charania en The Athletic y al que los Nets no han tardado en darle carácter oficial. La cuantía económica que percibirá Griffin en Brooklyn será muy por debajo de las cifras que tenía en Detroit (32,6 millones). Según algunas fuentes, el acuerdo se habría cerrado en torno al 1,2 millones de dólares.

Cortado por Detroit

La incorporación de Griffin al multimillonario proyecto de los Nets se produce apenas cinco días después de que los Detroit Pistons cortara al ala-pívot de 2,06 y 31 años (cumplirá 32 el próximo día 16 de marzo), un número uno del 'draft' en la temporada 2009, y seis veces All Star, muy limitado por las lesiones durante toda su carrera, debido a que en su carta temporada en el equipo estaba en los peores números de sus diez temporadas como profesional. En los 20 partidos que ha disputado ha promediado 12,3 puntos, 5,2 rebotes y 3,9 asistencias.