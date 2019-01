Bonera: «Todos debemos dar más y no cometer tantos fallos»

Es uno de los futbolistas con más experiencia del equipo y una voz autorizada en el vestuario amarillo. El defensa italiano Daniele Bonera analizaba ayer la situación de un Villarreal en plena crisis de juego y resultados, que cayó eliminado de la Copa del Rey el pasado jueves ante el Espanyol y que acumula seis partidos oficiales sin ganar. Para el zaguero, el Submarino compite bien durante los encuentros, pero no oculta que a su vez cometen demasiados errores.

«El equipo merecía más en los últimos partidos, pero fallamos mucho en las dos áreas y así es muy complicado. Debemos acertar más arriba y sobre todo no cometer los errores atrás, ya que esos son los que nos están castigando», argumenta el italiano.

Además, el futbolista groguet explica que saben que «todos esos fallos no se pueden cometer». «No sé cómo explicar qué pasa, el equipo compite bien, pero falla y eso nos deja sin poder puntuar o vencer», agrega el italiano.

TODOS UN POCO MÁS / Bonera apunta que el vestuario tiene claro que no pueden fallar más y que todos deben «poner un poco más sobre el campo». Y reconoce que la clave está en estar unidos: «Todos juntos sacaremos al equipo de esta situación» y así salir de la zona baja. «La primera final es este domingo y no queda otra que ganar», apostilla el futbolista natural de Brescia.

«Perder deja tocado, pero ya no podemos dar más ventajas. No tenemos tiempo, debemos reaccionar y seguir, no queda tiempo para lamentos», continúa Bonera, que añade que cada jugador sabe que «debe mirarse a él mismo, dar más y cometer los menos errores posibles estando atentos a todo, a cualquier jugada».

UNA NUEVA LIGA / Bonera advierte de que no pueden perder mañana y califica el partido ante el Athletic Club como una final. «A partir del domingo empieza una nueva liga para nosotros», admite, asegurando que los jugadores veteranos tienen «muy claro» que deben poner su experiencia en la situación actual del equipo.