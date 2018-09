Bottas saldrá por delante de Hamilton y Vettel en Sochi

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), uno de los mejores compañeros que cualquier campeón puede tener en su escuderia, ha logrado hoy, en las calles de Sochi, su segunda 'pole position' de la temporada después de la conseguida en Austria. Bottas (1.31.387 minutos) saldrá empareja con su compañero, campeón y lider del Mundial de F-1, el británico Lewis Hamilton y, por tanto, podría plantear la salida, estrategia y carrera que deseasen para que, una vez concluido el Gran Premio de Rusia y a falta de otras cuatro carreras, el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que arrancará tercero, tenga aún más difícil remontar los 40 puntos que Hamilton le lleva.

Salida importante

Bottas ha sido el más veloz en las dos vueltas que han dado los mejores en la última tanda. "Todo ha ido muy bien y todo el mundo sabe que me encanta este trazado", señaló Bottas, que ya ganó el pasado año, completando los cuatro triunfos de Mercedes (único ganador en Rusia) de Hamilton (2014 y 2015) y Nico Rosberg (2016). "He fallado en el último intento, y mucho, y, por tanto, deberé fiarlo todo a la salida", indicó Hamilton, que prefiere, cómo no, tener delante a su compañero que a Vettel, que saldrá emparejado en la segunda fila con su colega Kimi Raikkonen (Ferrari).

Los dos Red Bull decidieron no forzar y saldrán desde muy atrás, al igual que Fernando Alonso (McLaren), que ha cambiado el motor de su monoplaza y arrancará desde la posición nº 16, mientras que Carlos Sainz (Renault), partirá desde la 11º. Recordar que el Mundial lo lidera Lewis Hamilton (GB, Mercedes), con 281 puntos y siete victorias, seguido de Vettel (Alemania, Ferrari, 241) y cinco triunfos, siendo tercero Raikkonen (Finlandia, Ferrari, 174), con cero victorias.