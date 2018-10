En el último minuto y bajo un calor sofocante, Brasil le ganó a Argentina por la mínima diferencia. La cabeza de Miranda se interpuso entre el portero Romero y el distraído defensor Otamendi. De alguna manera todos parecían estar contentos porque las altas temperaturas habían convertido al King Abdullah Sports City en un baño turco.

Los jugadores argentinos ya no tenían más energía y solo trataron de evitar una derrota abultada. Cuando Neymar lanzó el último tiro de esquina y Miranda entró al área como una tromba el partido se resolvió en favor del equipo más consolidado y con sus principales figuras en el campo de juego. Era el partido de la confirmación de Arthur en el once titular, el único de los jugadores que no estuvo en el Mundial de Rusia.

“Por un error y una cabeza”, rezongó en Buenos Aires el diario deportivo Olé . “La selección brasileña no fue brillante pero al menos consiguió vencer”, celebró en Río de Janeiro O Globo. Y ha alcanzado.

Escasas ocasiones de gol

Argentina había tenido algunas oportunidades durante los primeros 45 minutos en los botines de Icardi, Dybala y LoCelso. Y nada más. El conjunto que conduce Tite fue ampliamente superior en la segunda etapa. Según O Globo, Neymar tuvo una actuación “razonable”. Como suele ocurrir, le cometieron numerosas faltas cuyos efectos suele sobreactuar. Coutinho y Arthur, las estrellas del Barcelona, no pudieron imponer su peso.

Lionel Scaloni, el improvisado entrenador al menos podrá decir que durante su breve paso por el seleccionado impidió al menos una derrota humillante. Scaloni no contó con Leo Messi ni Agüero. Tampoco Ángel Di María. Es un equipo en formación con juveniles y algunos consagrados. Aunque Messi estuvo ausente, su seleccionado otra vez puso en escena los problemas históricos que padece. Icardi y Dybala volvieron a quedar en deuda. Como viendo sucediendo con muchos argentinos consagrados en el fútbol europeo, cuando visten los colores celeste y blanco son la sombra de sí mismos.

Fue el partido número 100 del “clásico” sudamericano. Aunque se trató de un amistoso, la rivalidad no conoce límites ni la mínima cortesía. Suele jugarse de ambos lados con el cuchillo en la boca, como le gustaba decir al Cholo Simeone en sus tiempos de jugador. En las vísperas, abundaron en las redes sociales los memes de argentinos sobre una supuesta supremacía sobre el rival. Pero, después de varios años de paridad, la balanza se inclina ahora a favor de Brasil: 38 contra 37 y 25 empates.

Ficha del partido

Argentina: Sergio Romero, Nicolás Tagliafico (Marcos Acuña), Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi; Giovani Lo Celso (Eduardo Salvio), Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia; Mauro Icardi (Giovanni Simeone), Ángel Correa (Roberto Pereyra), Paulo Dybala (Lautaro Martínez)

Brasil: Alisson; Miranda, filipe Luís, Danilo (Fabinho), Marquinhos; Coutinho, Arthur y Casemiro; Firmino, Neymar, Gabriel Jesus (Richarlison)

Goles: Miranda de cabeza (m. 93) tras un corner lanzado por Neymar al primer palo.

Árbitro: Felix Brych (Alemania). Tarjetas: Paredes (m. 18),, por patada a Neymar; Lo Celso (m. 63); Neymar (m. 65), por zancadillear a Saravia; Saravia (m. 68) por atropellar a Neymar; Miranda (m. 70) por segar a Pereira; Bataglia (m. 83), tras derribar a Neymar. Estadio: Rey Abdullah, Jeda.

Estadio: King Abdullah Sports City, Jeddah