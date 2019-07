Brasil embarga 57 propiedades a Ronaldinho por no pagar un delito ecológico

Ronaldinho es un hombre de mundo y cuenta con dos pasaportes, el brasileño y el español. Pero por ahora no está en condiciones de usarlos. La justicia de su país se los ha retenido porque el exjugador del Barcelona y la selección verde y amarilla ganadora del Mundial 2002 no ha pagado la multa de dos millones y medio de dólares que le impuso un tribunal de Rio Grande do Sul por daños al medio ambiente. Además le ha embargado 57 propiedades por la deuda que se resiste a abonar desde hace siete años.

Ronaldinho, quien en junio pasado fue recibido de manera entusiasta por el presidente Jair Bolsonaro, espera a que el Gobierno de ultraderecha le ayude a resolver una situación que sus abogados han calificado de "abusiva, arbitraria e infundada".

UNA INVASIÓN COMO UN ESTADIO

De acuerdo con el diario paulista 'Folha', la fiscalía ambiental de ese estado del sur brasileño abrió en 2009 una causa contra el exfutbolista, su hermano Roberto de Assis Moreira y Reno Construcciones por haber invadido un área de preservación ecológica. El edificio, con su correspondiente plataforma de pesca, se adentró 70 metros en el lago Guaíba. 'Folha' comparó sus domensiones con un estadio de fútbol. A su vez, se construyó allí un molino.

En enero de 2012, el juez Mauro Caum Gonçalves, decretó la demolición de las construcciones e impuso la elevada pena económica sobre la certeza de que Ronaldinho "tiene un alto patrimonio financiero" y tiene una "forma de actuar" de "poco respeto a las normas impuestas". Una sentencia en segunda instancia estableció en 2015 que la multa era de dos millones de euros y creció un millón más con los punitorios. 'Ronnie' tiene a su vez otra deuda con el Estado de unos dos millones de dólares por impuestos municipales que nunca fueron pagados.

El ganador del Balón de Oro 2005 tiene un patrimonio que oscila entre los 100 y 120 millones de dólares, según la prensa brasileña. 'Folha' ha consignado que 55 de sus propiedades se encuentran en Río Grande do Sul y las dos restantes en Río de Janeiro. La justicia ha tratado de rastrear todas sus pertenencias e ingresos al punto de pedir informaciones a la multinacional Nike, de la que fue una de sus figuras publicitarias y a los equipos brasileños en los que jugó tras su regreso de Europa.

ESTRELLAS EN APUROS

No es la primera vez que Ronaldinho se veo obligado a entregar su pasaporte a las autoridades por esta causa judicial. A principios de año debió ausentarse de la Globe Soccer que se celebró en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Su documento había sido confiscado en noviembre.

Además de la exestrella culé, otra celebridad del fútbol brasileño de la talla de Cafú enfrenta serios problemas con los tribunales paulistas. A los 49 años carga sobre sus espaldas un embargo de seis millones de dólares por una deuda de su empresa Capi-Penta International Player. Ya tiene comprometidas 15 propiedades. Cafú, junto con Ronaldinho y Rivaldo, habían apoyado en 2018 la candidatura de Bolsonaro.